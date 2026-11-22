WhaleWall 即時監控網路連線、攔截可疑程式，一鍵封鎖！

Whalewall 是一個 macOS 專用的視覺化防火牆+網路流量監控工具，主要功能除了防禦外部流量的入侵與攻擊，還能即時監控系統中每一個程式或App，讓我們可以直接在地圖上看到每一個連結、擋下不信任的連線。

在 Whalewall 中，每一個程式對外發起連線時會即時顯示在 2D 地圖或 3D 地球儀上，包含目的地、Port、通訊協定和伺服器所在位置，讓你一眼看出哪個 App 連到哪個國家去。

我們甚至還能針對特地國家或整個歐洲、美洲..等區域來封鎖連線，不必讓 App 完全無法運作，而是不讓它連過去你禁止的地點。封鎖時除了預設 Allow、Deny 或人工判斷手動封鎖，亦可交給本地端 AI 或雲端 AI 模型（ChatGPT 或 Claude..等）來判斷，更加方便且有彈性。