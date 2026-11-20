Soccerwarz 踢足球靠大腦，7對7足球策略手遊，超好玩！（繁體中文）

Soccerwarz 是個足球遊戲， 不過並不是透過操控人物實際走位、出腳踢球的那種傳統玩法，而是透過「賽前布陣＋自動演算＋回合微調」等方式來控制球的走向與得分的輕量策略對戰遊戲。

玩家可以從10名不同的角色中挑選你要的7名球員，透過安排不同傳球、射門、對抗、抄截、技巧、撲救.. 技能高低的不同角色在特定位置，擺出不同陣勢來對抗。

這種不需要比手速、比反應的小遊戲，更著重與預測對方的陣型與角色特性等搭配，每回合結束可馬上調整站位、反制對手陣型，最後如果打成平手，還會進入 PK 大戰分出高下。非常適合通勤時、等人的時候或等股票回檔時小玩一下，非常有趣。

上市紀念兌換碼： SWLAUNCH （300 鑽石、10,000 金幣、10 張票券）

（300 鑽石、10,000 金幣、10 張票券） 使用期限： 至 2026 年 12 月 31 日

至 2026 年 12 月 31 日 使用限制：每個帳號限用一次

遊戲畫面：

操作介面：