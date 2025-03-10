OpenShot 影片剪輯軟體（免費、無浮水印）
OpenShot 是一個開放原始碼、跨平台的免費影音剪輯軟體，提供一個自由、沒有使用限制也不會在你的影片留下浮水印的快速剪片工具。
OpenShot 用起來跟其他類似軟體差不多，一般的影片修剪、添加字幕、插入背景音樂、轉場特效或加入特殊符號或其他視覺效果…等，用起來一樣簡單便利。
比較不一樣的是，OpenShot 沒有影音軌的數量限制，我們可以依照實際需求插入無限多的音軌、影片或其他特效、圖示。此外還內建了簡易的音軌裁切編輯工具，影片的部分也能個別調整音量、分離音訊、配置時間與位置或做其他旋轉、動畫化、淡入淡出等設定。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：OpenShot Video Editor
- 軟體版本：3.3.0
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：188MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：https://www.openshot.org/
- 軟體下載：Download 下載
整體來說，OpenShot 雖然不像一般付費軟體看起來那麼豐富可愛，也沒直接內建太多剪輯資源或素材，不過還是一樣可以透過其他素材網站下載到你要的資源。而那些更專業的調色工具、動態追蹤或複雜的遮罩或各種模式等進階功能，如果有需要的話可能還是另外找付費專業工具。
多種轉場特效..
可插入各種表情符號、特殊符號與圖案..
單獨調整、編輯個別的影片檔
簡單編修插入的音效檔。
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3