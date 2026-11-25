SMDownloader 全能 IG,FB,Reels,YT,Threads…抖音影片、MP3音樂下載器

SMDownloader 是個相當厲害的影片、音樂檔下載服務，只要開啟網站、貼上網址，就能直接下載包含 Facebook(含 Reels), IG, TikTok, Threads（脆）…在內的32個不同的社交、直播與影音平台各式影音內容，幾乎大家常用的網站都可直接支援。

對於部分採用影音分離或串流協議的平台，SMDownloader 會自動將視訊與音訊軌合併封裝為標準 MP4 檔案。並能針對部分平台如TikTok、抖音（Douyin）、小紅書..等還提供直接提取去浮水印影片內容的設計，讓我們下載回來的影片當更乾淨清晰。

可支援的社群與影音、直播平台有： Instagram、Facebook、TikTok、小紅書、Threads、Bluesky、YouTube Shorts、X、Reddit、Pinterest、Snapchat Spotlight、VK、Lemon8、Douyin、Xiaohongshu、Weibo、Kuaishou、Bilibili、Clips、VOD、Vimeo、Dailymotion、Rumble、Streamable、Loom、TED、Naver TV、Chzzk、Sooplive/AfreecaTV、Kakao TV、SoundCloud、Bandcamp、Mixcloud、CapCut…等。