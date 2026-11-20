Pitch & Speed 移調、變速音樂播放器

Music Pitch & Speed Changer 是個很實用的音樂練習輔助APP，在匯入音樂檔後（亦可自動從影片提取聲音），可讓我們直接手動調整歌曲的 Pitch 音調或 SPEED 播放速度，對於想要仔細聆聽歌曲或配樂細節的人來說，可以讓它慢慢播、快快播、重複播、AB區段不停播…，方便我們仔仔細細拆解音樂內容的細節。

在練習樂器時，透過這軟體也可以直接幫歌曲升降KEY，對於樂手練琴、抓歌、練唱歌或練舞等需要反覆拆解音訊細節或快速重複播放的需求，非常簡單且好用。調整好的歌曲還能匯出成WAV或AAC格式的音樂檔，方便做後續利用。