Pitch & Speed 移調、變速音樂播放器
Music Pitch & Speed Changer 是個很實用的音樂練習輔助APP，在匯入音樂檔後（亦可自動從影片提取聲音），可讓我們直接手動調整歌曲的 Pitch 音調或 SPEED 播放速度，對於想要仔細聆聽歌曲或配樂細節的人來說，可以讓它慢慢播、快快播、重複播、AB區段不停播…，方便我們仔仔細細拆解音樂內容的細節。
在練習樂器時，透過這軟體也可以直接幫歌曲升降KEY，對於樂手練琴、抓歌、練唱歌或練舞等需要反覆拆解音訊細節或快速重複播放的需求，非常簡單且好用。調整好的歌曲還能匯出成WAV或AAC格式的音樂檔，方便做後續利用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Music Pitch & Speed Changer
- 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：37.1 MB
- 系統支援：iPhone, Android, Windows
- 官方網站：Felice Marra
- 軟體下載：iPhone版、Android 版、Windows版
主要功能：
- 最高 ±24 個半音移調，支援音分微調
- 25% 至 400% 變速播放，音高保持不變
- 波形圖 A-B 段循環播放，自動偵測調性與 BPM
- 10 段等化器（EQ）與人聲消除功能
- 可匯出為 M4A 或 WAV 格式
- 完全免費、無廣告、免註冊帳號、支援離線使用且不收集個人資料