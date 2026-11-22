BestSong 說一段話，AI就幫你寫歌/作詞/演奏..用你的聲音唱！輕鬆做出 MV 影片

很久之前介紹過 AI Music Generator 這個實用的 AI 寫歌工具，現在類似的服務又更進化了！ BestSong 可以說是更全面的整合了各項 AI 服務來協助我們完成音樂方面的創作。

現在，你只要輸入一段話或貼上你自己創作的歌詞，按個按鈕就能自行產生一首很完整的流行歌曲，包含歌詞、曲調、演奏與演唱…等，通通都一次弄到好。

除此之外，BestSong 還提供了「人聲翻唱」的超強功能，就是錄製一段你自己的聲音或上傳一段講話或歌聲，BestSong 會模擬你的聲音幫你唱其他歌。另外還提供了歌曲的拼接與融合等功能，還有歌詞創作、音效製作、MIDI與音軌、母帶處理…等。

甚至還提供了超強的 MV 製作服務，你只要上傳歌曲跟照片、影片，就能弄出品質還不錯的動態MV影片，唱歌時候還能口型對嘴，輕鬆弄個 Lofi 影片也沒問題。真的越來越強了！