NetLimiter 網路監控、流量限速工具
當我們在使用電腦時，偶爾有些軟體在使用時會耗掉大量的網路頻寬（譬如說下載影片或其他超大檔案的時候），不過並不是每個軟體都有內建限速或頻寬管理功能，如果你不想因為某些程式造成其他電腦或軟體、遊戲無法正常連網，可以試試看 NetLimiter 網路控管工具。
NetLimiter 是個相當專業的網路連線即時監控工具，可針對每個運行中的軟體或程式做詳細的網路連線解析與流量監控，不管是使用哪個 port、連到哪個 IP、瞬間用掉多少網路頻寬… 都一清二楚。
如果你希望長時間下載或上傳檔案時還能順順打 GAME 或上網，直接在 NetLimiter 視窗中勾選軟體並輸入限制的上傳/下載頻寬上限即可。若你覺得某個程式很有問題還可直接拒絕連線，避免資訊外傳或執行其他特別的任務。另外 NetLimiter 還提供了一堆頻寬圖表、流量統計與各種連線測試功能.. ，相當好用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：NetLimiter
- 軟體版本：5.3.19.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版（28天免費試用）
- 檔案大小：10.2 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://www.netlimiter.com/
- 軟體下載：Download 下載
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3