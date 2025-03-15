NetLimiter 網路監控、流量限速工具

       

當我們在使用電腦時，偶爾有些軟體在使用時會耗掉大量的網路頻寬（譬如說下載影片或其他超大檔案的時候），不過並不是每個軟體都有內建限速或頻寬管理功能，如果你不想因為某些程式造成其他電腦或軟體、遊戲無法正常連網，可以試試看 NetLimiter 網路控管工具。

NetLimiter 是個相當專業的網路連線即時監控工具，可針對每個運行中的軟體或程式做詳細的網路連線解析與流量監控，不管是使用哪個 port、連到哪個 IP、瞬間用掉多少網路頻寬… 都一清二楚。

如果你希望長時間下載或上傳檔案時還能順順打 GAME 或上網，直接在 NetLimiter 視窗中勾選軟體並輸入限制的上傳/下載頻寬上限即可。若你覺得某個程式很有問題還可直接拒絕連線，避免資訊外傳或執行其他特別的任務。另外 NetLimiter 還提供了一堆頻寬圖表、流量統計與各種連線測試功能.. ，相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：NetLimiter
  • 軟體版本：5.3.19.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版（28天免費試用）
  • 檔案大小：10.2 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.netlimiter.com/
  • 軟體下載：Download 下載

其他常用軟體下載：

最後更新：03-17, 2025 下午 12:09

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Author: 不來恩

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