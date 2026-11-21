OnlyText 舒服的文字檔、小說、漫畫..電子書閱讀器
OnlyText 是專屬 iPhone、iPad 與 macOS 平臺的文本閱讀器，專注於完美顯示你的文字檔、小說、電子書與漫畫..等內容，讓你舒服的享受閱讀的樂趣。
OnlyText 可支援TXT、EPUB、PDF、MOBI、AZW3、FB2、Markdown、DOCX、ODT、RTF、HTML 和 CBZ 檔等格式，匯入之後可辨識 Big5、GBK/GB18030、UTF-8..等各式編碼並正常顯示各種內容，連TXT小說都能自動辨識章節標題並產生目錄，方便我們點閱。
在閱讀體驗的部分，我們可以在 OnlyText 輕鬆調整閱讀版面的配色、字型、字級大小、行距、邊界，並提供深色模式避免光線不足時長時間閱讀產生疲勞與不適。此外還提供語音朗讀與自動閱讀功能，就算雙手沒空或忙著做其他事情的時候，也能輕鬆閱讀或聆聽你的喜歡的內容。
另外還提供了一堆相當貼心的翻頁、接續閱讀、書籤、標註、筆記與搜尋…等實用功能，只要你用同一個 Apple 帳號登入，還能即時在 iPhone、iPad 或 Mac 電腦間同步閱讀、接著看下去，相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：OnlyText
- 軟體版本：1.6.4
- 軟體語言：繁體中文
- 軟體性質：免費試用完整功能14天，之後只需付費一次
- 檔案大小：27.3MB
- 系統支援： iOS／iPadOS 18 以上、macOS 26 以上
- 官方網站：StudioJin
- 軟體下載：Download 下載
注意！安裝後僅能試用14天，需密切注意「APP內購買」的說明與提示！務必注意是否有自動續約、是否需主動取消訂閱！