OnlyText 舒服的文字檔、小說、漫畫..電子書閱讀器

OnlyText 是專屬 iPhone、iPad 與 macOS 平臺的文本閱讀器，專注於完美顯示你的文字檔、小說、電子書與漫畫..等內容，讓你舒服的享受閱讀的樂趣。

OnlyText 可支援TXT、EPUB、PDF、MOBI、AZW3、FB2、Markdown、DOCX、ODT、RTF、HTML 和 CBZ 檔等格式，匯入之後可辨識 Big5、GBK/GB18030、UTF-8..等各式編碼並正常顯示各種內容，連TXT小說都能自動辨識章節標題並產生目錄，方便我們點閱。

在閱讀體驗的部分，我們可以在 OnlyText 輕鬆調整閱讀版面的配色、字型、字級大小、行距、邊界，並提供深色模式避免光線不足時長時間閱讀產生疲勞與不適。此外還提供語音朗讀與自動閱讀功能，就算雙手沒空或忙著做其他事情的時候，也能輕鬆閱讀或聆聽你的喜歡的內容。

另外還提供了一堆相當貼心的翻頁、接續閱讀、書籤、標註、筆記與搜尋…等實用功能，只要你用同一個 Apple 帳號登入，還能即時在 iPhone、iPad 或 Mac 電腦間同步閱讀、接著看下去，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： OnlyText

OnlyText 軟體版本： 1.6.4

1.6.4 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費試用完整功能14天，之後只需付費一次

免費試用完整功能14天，之後只需付費一次 檔案大小： 27.3MB

27.3MB 系統支援： iOS／iPadOS 18 以上、macOS 26 以上

iOS／iPadOS 18 以上、macOS 26 以上 官方網站： StudioJin

StudioJin 軟體下載： Download 下載