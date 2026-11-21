Makrosas 食物熱量蛋白質計算機：打字/拍照/掃條碼/出一張嘴… AI飲食監控統計
Makrosas 是個非常實用的小工具，不只對正在減肥或重訓的人有用，就算你沒有想要減肥，平常也可以透過 Makrosas 來記錄並計算每天到底吃了多少東西、累積了多少熱量與蛋白質，對於想要維持健康飲食或控制小朋友或老人家的蛋白質攝取，也非常有幫助。
Makrosas 透過拍照自動辨識、掃描商品條碼、手動輸入或自然語音輸入食物類別（如滷肉飯、排骨便當、3顆貢丸、兩個肉包、珍奶、雞排…）等方式，並自動計算熱量、蛋白質、碳水化合物、脂肪…等營養素，結合體重、腰圍、年齡、運動量..等監控數據來控管你的飲食計劃與熱量攝取狀態。
在你偶爾嘴饞想吃點垃圾食物的時候也可以直接問「宵夜想吃鹹酥雞，額度還夠嗎？」、「還能吃甜點嗎？」，對於想增肌減脂、維持健康與體態的人來說，非常好用。
注意：Makrosas 沒有廣告。先免費試用 7 天，之後選月方案或年方案。訂閱會自動續訂，隨時可以在 Google Play 的訂閱設定中取消。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Makrosas
- 軟體版本：1.0.9
- 軟體語言：繁體中文
- 軟體性質：免費試用 7 天，之後選月方案或年方案。訂閱會自動續訂，可取消。
- 檔案大小：16MB
- 系統支援：iPhone, Android
- 官方網站：https://makrosas.com/
- 軟體下載：iPhone、Android
主要功能：
- 【跟一般熱量計算 App 哪裡不一樣】：大部分 App 只幫你記數字，想的部分留給你。Makrosas 會比對你吃了什麼和體重的實際走勢，估算你的身體真正消耗多少，再主動建議新的熱量和三大營養素目標。不用自己算 TDEE，也不用一直從頭來過。
- 【打一句話就記好】：「雞胸肉、糙米飯和燙青菜」或「燕麥奶拿鐵加一個可頌」，這樣就夠了。份量不對，點一下就能改。飲食紀錄幾秒鐘就完成。
- 【拍照記錄】：拍下你的餐盤，Makrosas 會把每樣食物分開列出：雞肉、白飯、花椰菜、醬汁。熱量和三大營養素都準備好，份量不對，點一下就改。
- 【條碼掃描】：包裝食品掃一下條碼，就從商品資料庫查出營養數字。查不到的商品，可以拍營養標示或手動輸入。
- 【會聊天的 AI 教練】：用平常說話的方式問：今天還剩多少熱量、晚上還能不能吃甜點、體重為什麼卡住不動。教練看得到你的飲食紀錄、目標和體重趨勢，所以每個回答都根據你自己的數字，不是網路上的通用建議。說話直接，會拿你吃的東西開玩笑，但不會嘲笑你。
- 【會跟著你調整的目標】：先依身高、體重、年齡和活動量算出熱量和三大營養素目標，有記錄運動的日子還有運動加成。之後 Makrosas 會看你實際吃了什麼、體重怎麼變，再提出新的數字，不管你的目標是在熱量赤字中減脂、增肌還是維持。
- 【蛋白質計算】：每一餐都會列出蛋白質、碳水和脂肪，隨時看得到今天的蛋白質還差多少。蛋白質計算和三大營養素追蹤都已內建。
- 【照你的目標排菜單】：選義式或地中海料理，或告訴它冰箱裡有什麼。Makrosas 主廚會排好一整天的菜單和食譜，符合你的熱量和三大營養素目標。
- 【體重和腰圍】：記下體重和腰圍，看的是趨勢，不是每天的起伏，一眼就知道熱量赤字有沒有效果。
- 【連續紀錄、點數和等級】：教練會注意到你達標的日子，給你點數、幫你累積連續紀錄，也會找出你每週的飲食習慣，直接告訴你哪些有用、哪些沒用。
- 【適合誰】：想減脂、想增肌，或只是想更清楚自己吃了什麼的人。如果你以前試過記熱量，卻因為太花時間而放棄，這次試試直接打一句話。
- 【無廣告，價格清楚】：Makrosas 沒有廣告。先免費試用 7 天，之後選月方案或年方案。訂閱會自動續訂，隨時可以在 Google Play 的訂閱設定中取消。
- Makrosas 不是醫療用途 App，也不提供醫療建議。有健康問題請諮詢醫師或其他合格的醫療專業人員。