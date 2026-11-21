Makrosas 食物熱量蛋白質計算機：打字/拍照/掃條碼/出一張嘴… AI飲食監控統計

Makrosas 是個非常實用的小工具，不只對正在減肥或重訓的人有用，就算你沒有想要減肥，平常也可以透過 Makrosas 來記錄並計算每天到底吃了多少東西、累積了多少熱量與蛋白質，對於想要維持健康飲食或控制小朋友或老人家的蛋白質攝取，也非常有幫助。

Makrosas 透過拍照自動辨識、掃描商品條碼、手動輸入或自然語音輸入食物類別（如滷肉飯、排骨便當、3顆貢丸、兩個肉包、珍奶、雞排…）等方式，並自動計算熱量、蛋白質、碳水化合物、脂肪…等營養素，結合體重、腰圍、年齡、運動量..等監控數據來控管你的飲食計劃與熱量攝取狀態。

在你偶爾嘴饞想吃點垃圾食物的時候也可以直接問「宵夜想吃鹹酥雞，額度還夠嗎？」、「還能吃甜點嗎？」，對於想增肌減脂、維持健康與體態的人來說，非常好用。

注意： Makrosas 沒有廣告。先免費試用 7 天，之後選月方案或年方案。訂閱會自動續訂，隨時可以在 Google Play 的訂閱設定中取消。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Makrosas

Makrosas 軟體版本： 1.0.9

1.0.9 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費試用 7 天，之後選月方案或年方案。訂閱會自動續訂，可取消。

免費試用 7 天，之後選月方案或年方案。訂閱會自動續訂，可取消。 檔案大小： 16MB

16MB 系統支援： iPhone, Android

iPhone, Android 官方網站： https://makrosas.com/

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