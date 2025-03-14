ThetaWave AI 自動彙整上課筆記、影音資料，讀書就是比人快！

       

不能讓資優生知道這東西，不然你真的永遠永遠都趕不上了。

當我們在學校上課的時候，除了寫筆記，很多人也會在課堂上錄音，深怕少聽了老師講的各種細節與微言大義。結果… 上課沒法專心理解、下課後事情也做不完，根本也沒時間可以充頭到尾再聽一遍，甚至連某個重點在哪都很難找得到。

這時候可以試試看最新 AI 人工智慧學習輔助工具，讓 ThetaWave AI 幫你彙整你的所有上課資料、筆記、課堂錄音、PDF或相關影片… 等等內容，把它全部變成結構化的筆記、視覺化的心智圖、記憶卡片（閃卡）…，協助我們更快統整、閱讀、吸收與記憶。

有了 ThetaWave AI 這樣的工具，我們上課的時候可以專心聽講不用花太多時間做完整詳細的筆記，只要認真理解再記下重點即可，其他的把它錄音錄影下來，再藉由老師教授提供的參考資料與額外延伸的閱讀材料，不但節省時間還能加速理解並增加學習效率。

https://thetawave.ai

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最後更新：03-17, 2025 下午 12:10

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Author: 不來恩

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