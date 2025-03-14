ThetaWave AI 自動彙整上課筆記、影音資料，讀書就是比人快！
不能讓資優生知道這東西，不然你真的永遠永遠都趕不上了。
當我們在學校上課的時候，除了寫筆記，很多人也會在課堂上錄音，深怕少聽了老師講的各種細節與微言大義。結果… 上課沒法專心理解、下課後事情也做不完，根本也沒時間可以充頭到尾再聽一遍，甚至連某個重點在哪都很難找得到。
這時候可以試試看最新 AI 人工智慧學習輔助工具，讓 ThetaWave AI 幫你彙整你的所有上課資料、筆記、課堂錄音、PDF或相關影片… 等等內容，把它全部變成結構化的筆記、視覺化的心智圖、記憶卡片（閃卡）…，協助我們更快統整、閱讀、吸收與記憶。
- 網站名稱：ThetaWave AI
- 網站網址：https://thetawave.ai/
有了 ThetaWave AI 這樣的工具，我們上課的時候可以專心聽講不用花太多時間做完整詳細的筆記，只要認真理解再記下重點即可，其他的把它錄音錄影下來，再藉由老師教授提供的參考資料與額外延伸的閱讀材料，不但節省時間還能加速理解並增加學習效率。
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3
訪客留言：
One Reply to “ThetaWave AI 自動彙整上課筆記、影音資料，讀書就是比人快！”
看起來很美好，不過實際還是要測試一下才知道，尤其不同科目不同專業也許還是會有點差異。