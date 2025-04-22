[dMC] dBpoweramp 音樂轉檔軟體
俗稱 dMC 的 dBpoweramp Music Converter 是一個相當強大的音樂轉檔、抓音軌軟體，提供音樂轉檔、CD Ripper、與多檔案批次處理等功能，可支援 MP3、FLAC、WAV、AAC、Apple Lossless (ALAC)、Ogg Vorbis、WMA、AIFF、Monkeys Audio、Opus…等格式的音樂檔，尤其一些罕見的格式還能透過 Codec Central 來下載、擴充。
在轉檔時 dBpoweramp 可提供 DPS 數位音效處理的支援，內建了超過30種以上的 DSP Effects，讓我們輕鬆將聲音檔調整成你要的狀態或加入各種效果。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：dBpoweramp Music Converter
- 軟體版本：2025.04.17
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：78.5MB
- 系統支援：Windows, macOS
- 官方網站：https://www.dbpoweramp.com/
- 軟體下載：Download 下載