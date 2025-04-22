[dMC] dBpoweramp 音樂轉檔軟體

俗稱 dMC 的 dBpoweramp Music Converter 是一個相當強大的音樂轉檔、抓音軌軟體，提供音樂轉檔、CD Ripper、與多檔案批次處理等功能，可支援 MP3、FLAC、WAV、AAC、Apple Lossless (ALAC)、Ogg Vorbis、WMA、AIFF、Monkeys Audio、Opus…等格式的音樂檔，尤其一些罕見的格式還能透過 Codec Central 來下載、擴充。

在轉檔時 dBpoweramp 可提供 DPS 數位音效處理的支援，內建了超過30種以上的 DSP Effects，讓我們輕鬆將聲音檔調整成你要的狀態或加入各種效果。