Batch Excel to PDF Converter：大量Excel轉PDF檔，工作表分割、多檔合併加密保護

當你手邊用 Excel 編輯的數據、報表要傳給大家參考的時候，如果怕其他人可能沒有安裝微軟 Office 與 Excel 而沒法正常開啟、閱讀的話，可以改用 Batch Excel to PDF Converter 這個軟體來轉檔一下，將 Excel 檔轉成 PDF 格式的一般文件，不管什麼手機、電腦隨便都能開，直接拉到上網用的瀏覽器也能開。

Batch Excel to PDF Converter 能支援輸入 XLSX, XLS, ODS, CSV 等格式的檔案，可批次處理多個 Excel 檔。使用時可選擇將轉檔後的全部PDF合併成一個PDF，或每個工作表存成一個PDF、每個工作表存成PDF裡的一個頁面，或用相容模式處理較複雜的文件。

另外，還提供了 PDF 的禁止列印、禁止複製與加上密碼保護…. 等功能，版面配置的部分還能自訂頁面大小、橫向/直向與指定文件所使用的字型…等，相當簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Batch Excel to PDF Converter

Batch Excel to PDF Converter 軟體版本： 1.2

1.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（另有付費專業版）

免費軟體（另有付費專業版） 檔案大小： 36MB

36MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： PDFExcelConverter

PDFExcelConverter 軟體下載： Download 下載

把 Excel 檔拉進去就可以開始轉檔…

勾選你要轉檔的設定，選好存檔位置，按下「現在開始！」就可以很快弄好。

可惜可惜… 唯一缺點就是浮水印，真的有大量需求的話可以考慮 Pro 版。