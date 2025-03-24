Batch Excel to PDF Converter：大量Excel轉PDF檔，工作表分割、多檔合併加密保護

當你手邊用 Excel 編輯的數據、報表要傳給大家參考的時候，如果怕其他人可能沒有安裝微軟 Office 與 Excel 而沒法正常開啟、閱讀的話，可以改用 Batch Excel to PDF Converter 這個軟體來轉檔一下，將 Excel 檔轉成 PDF 格式的一般文件，不管什麼手機、電腦隨便都能開，直接拉到上網用的瀏覽器也能開。

Batch Excel to PDF Converter 能支援輸入 XLSX, XLS, ODS, CSV 等格式的檔案，可批次處理多個 Excel 檔。使用時可選擇將轉檔後的全部PDF合併成一個PDF，或每個工作表存成一個PDF、每個工作表存成PDF裡的一個頁面，或用相容模式處理較複雜的文件。

另外，還提供了 PDF 的禁止列印、禁止複製與加上密碼保護…. 等功能，版面配置的部分還能自訂頁面大小、橫向/直向與指定文件所使用的字型…等，相當簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Batch Excel to PDF Converter
  • 軟體版本：1.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（另有付費專業版）
  • 檔案大小：36MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：PDFExcelConverter
  • 軟體下載：Download 下載

把 Excel 檔拉進去就可以開始轉檔…

勾選你要轉檔的設定，選好存檔位置，按下「現在開始！」就可以很快弄好。

可惜可惜… 唯一缺點就是浮水印，真的有大量需求的話可以考慮 Pro 版。

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發文時間：3/24/2025 08:02，最後更新：3/24/2025 08:30

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Author: 不來恩

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