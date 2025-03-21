免費 Excel 分割工具：Excel Splitter 海量數據、業務報表分發超簡單！

Excel Splitter 是專門用來分割 Excel 報表的軟體，它可以幫我們將一個大報表中的每個工作表(sheet)分割成單獨的 Execl 檔，可支援 XLS, XLSX, ODS, CSV, XML 等格式，不需要另外安裝或開啟 Excel 軟體就能快速分割。Excel Splitter 對大型檔案的執行效率也不錯，一次還能支援多個不同試算表文件批次處理。

很多時候我們可能需要將同一個報表裡面不同月份的統計數據、不同合作廠商的紀錄或不同項目的內容等工作表(sheet)分給團隊其他人分開處理，手動一個一個複製貼上的話可能會太麻煩還容易出錯，這時候有了 Excel Splitter 就簡單、快速多啦。

只要把你的 .xls 檔案拉進去 Excel Splitter 視窗裡，按個按鈕就瞬間完成囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Excel Splitter

Excel Splitter 軟體版本： 1.1

1.1 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 55.9 MB

55.9 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Excel Splitter

Excel Splitter 軟體下載： Download 下載

Excel Splitter 的主要功能與優勢： 批量 Excel 檔案分割： 快速將多個 Excel 工作簿分割成單獨檔案，節省數小時的手動工作。

快速將多個 Excel 工作簿分割成單獨檔案，節省數小時的手動工作。 按行分割工作表： 根據行範圍或單獨行將單一工作表分割成多個 Excel 檔案。

根據行範圍或單獨行將單一工作表分割成多個 Excel 檔案。 將 Excel 分割成多個檔案： 根據特定數據條件創建獨立的 Excel 檔案，簡化數據分發。

根據特定數據條件創建獨立的 Excel 檔案，簡化數據分發。 無需安裝 Excel： Excel Splitter 可獨立運行，無需安裝 Microsoft Excel。

Excel Splitter 可獨立運行，無需安裝 Microsoft Excel。 支援大型檔案： 輕鬆處理大型 Excel 檔案，確保流暢高效的處理過程。

輕鬆處理大型 Excel 檔案，確保流暢高效的處理過程。 保留標題： 分割檔案時保留標題以維護數據完整性，並可自定義標題行設置。

分割檔案時保留標題以維護數據完整性，並可自定義標題行設置。 多種格式支援： 支援廣泛的檔案格式，包括 XLS、XLSX、CSV、ODS 和 XML。

支援廣泛的檔案格式，包括 XLS、XLSX、CSV、ODS 和 XML。 快速高效： 無需在 Excel 中打開檔案即可快速分割，節省時間和資源。

無需在 Excel 中打開檔案即可快速分割，節省時間和資源。 多語言支援： 支援英語、法語、荷蘭語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、中文、日語、韓語、俄語、希臘語、挪威語、波蘭語和瑞典語。

支援英語、法語、荷蘭語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、中文、日語、韓語、俄語、希臘語、挪威語、波蘭語和瑞典語。 使用者友善介面：適合初學者和進階使用者，操作簡單易用。

把 Excel 檔拉進去就對了，有多種拆分模式可以選。

按下「立刻開始」按鈕，就能快速分割。

分割好之後，每個工作表都自動分成一個一個單獨的檔案，檔案名稱就是該工作表的名稱，一目了然。