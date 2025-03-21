免費 Excel 分割工具：Excel Splitter 海量數據、業務報表分發超簡單！
Excel Splitter 是專門用來分割 Excel 報表的軟體，它可以幫我們將一個大報表中的每個工作表(sheet)分割成單獨的 Execl 檔，可支援 XLS, XLSX, ODS, CSV, XML 等格式，不需要另外安裝或開啟 Excel 軟體就能快速分割。Excel Splitter 對大型檔案的執行效率也不錯，一次還能支援多個不同試算表文件批次處理。
很多時候我們可能需要將同一個報表裡面不同月份的統計數據、不同合作廠商的紀錄或不同項目的內容等工作表(sheet)分給團隊其他人分開處理，手動一個一個複製貼上的話可能會太麻煩還容易出錯，這時候有了 Excel Splitter 就簡單、快速多啦。
只要把你的 .xls 檔案拉進去 Excel Splitter 視窗裡，按個按鈕就瞬間完成囉！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Excel Splitter
- 軟體版本：1.1
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：55.9 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Excel Splitter
- 軟體下載：Download 下載
Excel Splitter 的主要功能與優勢：
- 批量 Excel 檔案分割：快速將多個 Excel 工作簿分割成單獨檔案，節省數小時的手動工作。
- 按行分割工作表：根據行範圍或單獨行將單一工作表分割成多個 Excel 檔案。
- 將 Excel 分割成多個檔案：根據特定數據條件創建獨立的 Excel 檔案，簡化數據分發。
- 無需安裝 Excel：Excel Splitter 可獨立運行，無需安裝 Microsoft Excel。
- 支援大型檔案：輕鬆處理大型 Excel 檔案，確保流暢高效的處理過程。
- 保留標題：分割檔案時保留標題以維護數據完整性，並可自定義標題行設置。
- 多種格式支援：支援廣泛的檔案格式，包括 XLS、XLSX、CSV、ODS 和 XML。
- 快速高效：無需在 Excel 中打開檔案即可快速分割，節省時間和資源。
- 多語言支援：支援英語、法語、荷蘭語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、中文、日語、韓語、俄語、希臘語、挪威語、波蘭語和瑞典語。
- 使用者友善介面：適合初學者和進階使用者，操作簡單易用。
把 Excel 檔拉進去就對了，有多種拆分模式可以選。
按下「立刻開始」按鈕，就能快速分割。
分割好之後，每個工作表都自動分成一個一個單獨的檔案，檔案名稱就是該工作表的名稱，一目了然。
訪客留言：
One Reply to “免費 Excel 分割工具：Excel Splitter 海量數據、業務報表分發超簡單！”
剛好可以拿來用，感謝💗