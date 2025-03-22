免費版 Excel 閱讀器（Free Excel Viewer）

沒裝 Excel 軟體也可以看 Excel 報表啦！

Excel 文件很常見，不過對於一些不常用的人要開來看可能會有點困擾，因為如果你的電腦沒有安裝 Microsoft Office 的 Excel 或其他相容軟體，就沒法開啟、閱讀。

現在起不用煩惱啦，直接下載免費版的 Free Excel Viewer，就可以開啟包括 XLSX, XLS, XLSB, ODS, CSV 與 XML 等格式的檔案，除了基本的編輯、修改與列印等功能外，還支援將 Excel 報表的內容匯出成 PDF, HTML, ODS, XPS, SVG… 等格式的檔案。

這下子…方便多了！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free Excel Viewer

Free Excel Viewer 軟體版本： 2.2

2.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.61 MB

3.61 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： PDFExcelConverter

PDFExcelConverter 軟體下載： Download 下載

Free Excel Viewer 主要功能：