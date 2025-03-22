免費版 Excel 閱讀器（Free Excel Viewer）
沒裝 Excel 軟體也可以看 Excel 報表啦！
Excel 文件很常見，不過對於一些不常用的人要開來看可能會有點困擾，因為如果你的電腦沒有安裝 Microsoft Office 的 Excel 或其他相容軟體，就沒法開啟、閱讀。
現在起不用煩惱啦，直接下載免費版的 Free Excel Viewer，就可以開啟包括 XLSX, XLS, XLSB, ODS, CSV 與 XML 等格式的檔案，除了基本的編輯、修改與列印等功能外，還支援將 Excel 報表的內容匯出成 PDF, HTML, ODS, XPS, SVG… 等格式的檔案。
這下子…方便多了！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Free Excel Viewer
- 軟體版本：2.2
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.61 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站： PDFExcelConverter
- 軟體下載：Download 下載
Free Excel Viewer 主要功能：
- 免安裝 MS Office/Excel 就能開啟 Excel 的 XLSX/XLS 等檔案
- 支援大多數常見格式： XLSX, XLS, XLSB, ODS, CSV 及 XML
- 可將工作表匯出成 PDF, HTML, ODS, XPS, SVG 及 XML
- 支援報表列印功能
- 支援 XLS/XLSX/XLSB/ODS/CSV/XML 等檔案的基本編輯功能
- 提供免安裝版