免費版 Excel 閱讀器（Free Excel Viewer）

沒裝 Excel 軟體也可以看 Excel 報表啦！

Excel 文件很常見，不過對於一些不常用的人要開來看可能會有點困擾，因為如果你的電腦沒有安裝 Microsoft Office 的 Excel 或其他相容軟體，就沒法開啟、閱讀。

現在起不用煩惱啦，直接下載免費版的 Free Excel Viewer，就可以開啟包括 XLSX, XLS, XLSB, ODS, CSV 與 XML 等格式的檔案，除了基本的編輯、修改與列印等功能外，還支援將 Excel 報表的內容匯出成 PDF, HTML, ODS, XPS, SVG… 等格式的檔案。

這下子…方便多了！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Free Excel Viewer
  • 軟體版本：2.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.61 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站： PDFExcelConverter
  • 軟體下載：Download 下載

Free Excel Viewer 主要功能：

  • 免安裝 MS Office/Excel 就能開啟 Excel 的 XLSX/XLS 等檔案
  • 支援大多數常見格式： XLSX, XLS, XLSB, ODS, CSV 及 XML
  • 可將工作表匯出成 PDF, HTML, ODS, XPS, SVG 及 XML
  • 支援報表列印功能
  • 支援 XLS/XLSX/XLSB/ODS/CSV/XML 等檔案的基本編輯功能
  • 提供免安裝版

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發文時間：3/22/2025 21:35，最後更新：3/22/2025 21:46

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Author: 不來恩

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