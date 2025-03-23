Syncthing：辦公室檔案共享神器，多台電腦資料同步超方便！

Syncthing 是一個開放原始碼跨平台的檔案同步共用/即時傳輸/自動交換檔案的工具，當我們設定好 Syncthing 之後，可以讓共享資料夾中的全部檔案在不同電腦中同步更新，只要[電腦1]增刪或編輯檔案，其他[電腦2]、[電腦3]、[電腦4]… 通通都會即時傳輸、拿到相同的檔案。

對於同時使用一台以上電腦的工作者或小型團隊來說，Syncthing 可以幫我們將要用的資料快速同步、多向備份到多台電腦，無需上傳到外部的伺服器，全部都只在經過加密憑證識別且手動認可的電腦中傳輸。

P2P的雲端同步可在一般區域網路（辦公室或家裡）內使用，也可透過網際網路傳輸，全都不需要知道 IP 位址只要有對方的識別 ID 即可連線。

Syncthing 的所有通訊內容皆使用 TLS 安全協定並透過 Perfect Forward Secrecy 技術加密保護，開放原始碼的程式並使用開放協議，對於資訊安全相對公開透明有保障。

Syncthing 軟體免安裝，直接執行就可以開始使用。一開始先按右下角的「新增遠端連線」按鈕。

輸入裝置識別碼，再按「儲存」。

記得在「正在共享」頁面中勾選你要分享的資料夾，也可輸入密碼保護。