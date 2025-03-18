GoodSync 自動同步備份：多台電腦/手機/NAS/伺服器…

GoodSync 是一個多平台自動同步檔案備份工具，可支援 Windows, Mac, Linux 電腦與 iPhone, Android 手機、網路伺服器與NAS.. 等裝置，幫我們快速備份所有的照片、音樂檔、文件、電子郵件與各種重要資料。

在 GoodSync 軟體中，可透過不同任務來針對不同裝置或資料夾做各種即時同步傳輸與備份，除了設定計時器每隔一段時間自動執行之外，還能在檔案被修改時、連接資料夾時或電腦關機、登出時… 等各種時機自動執行備份任務。

另外還有各種詳細的篩選與排除等進階設定，非常適合用電腦工作的個人或團隊來執行日常的備份與資料保全。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GoodSync
  • 軟體版本：12.8.6
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（另有付費專業版）
  • 檔案大小：70BM
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux, NAS, iPhone, Android
  • 官方網站：GoodSync
  • 軟體下載：Download 下載

有繁體中文介面..

透過不同任務執行多種備份工作。

多種觸法自動備份的詳細設定…

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最後更新：03-18, 2025 下午 1:11

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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