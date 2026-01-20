注音符號轉換器：把整段文字標上ㄅㄆㄇㄈ…
如果家裡有剛開始在學國字的小朋友，希望能讓他透過注音符號多多閱讀一些網路上的新聞、文章，可以用下面介紹的「注音符號轉換器」功能來幫你輸入的文字標上注音符號。
使用方法也很簡單，就是你打什麼字，他就會自動在每一個方塊字旁邊標上注音符號，包含完整的聲母、韻母與聲調。完成後還可以下載成 PNG 圖檔或 PDF 文件檔，方便我們另存下來或列印出來。
- 網站名稱：注音符號轉換器
- 網站網址：https://briian.com/txt2bpm
如果家裡有剛開始在學國字的小朋友，希望能讓他透過注音符號多多閱讀一些網路上的新聞、文章，可以用下面介紹的「注音符號轉換器」功能來幫你輸入的文字標上注音符號。
使用方法也很簡單，就是你打什麼字，他就會自動在每一個方塊字旁邊標上注音符號，包含完整的聲母、韻母與聲調。完成後還可以下載成 PNG 圖檔或 PDF 文件檔，方便我們另存下來或列印出來。
- 網站名稱：注音符號轉換器
- 網站網址：https://briian.com/txt2bpm
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3
- [貪睡族請下載]「Walk me up」一定要起床走路，才能關掉的超強大鬧鐘！（Android）
- iPhone也可以這樣玩Game！！(Brothers in Arms for iPhone)
- 「LINE 會議室」上線！不需拉群組，有連結即可加入更方便！
- Google Cloud Connect 把 MS Office 變成雲端文件編輯器，同步編輯、共享Google Docs線上文件
- Total ReChrome 讓Firefox完全模擬Google Chrome外觀
- Desktop Calendar v2.3.108 桌面日曆（行事曆）
- iPhone, iPad 儲存空間不夠了怎麼辦？如何找出哪些 App 吃掉最多容量？
- YT1s 超好用 YouTube 下載、轉 MP3 工具！
訪客留言：
2 Replies to “注音符號轉換器：把整段文字標上ㄅㄆㄇㄈ…”
音調的位置跟提供的範例不太一樣，感覺有點太近了
https://imgur.com/a/T3RVxfz
已改善，再試試