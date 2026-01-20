注音符號轉換器：把整段文字標上ㄅㄆㄇㄈ…

如果家裡有剛開始在學國字的小朋友，希望能讓他透過注音符號多多閱讀一些網路上的新聞、文章，可以用下面介紹的「注音符號轉換器」功能來幫你輸入的文字標上注音符號。

使用方法也很簡單，就是你打什麼字，他就會自動在每一個方塊字旁邊標上注音符號，包含完整的聲母、韻母與聲調。完成後還可以下載成 PNG 圖檔或 PDF 文件檔，方便我們另存下來或列印出來。