解決 Android 手機指紋辨識失敗、不好解鎖的3個方法！

現在大部分 Android 手機的螢幕解鎖都是用螢幕下指紋辨識的方式，有的機型是光學式、有的是超音波，但比起多年前那種有實體指紋辨識按鈕的成功率跟靈敏還是稍差一點，如果你的手機常常會有指紋辨識失敗、辨識速度慢的問題，可以試試看下面的方法來解決。

一、刪掉舊的指紋全部重錄

刪掉原本的指紋紀錄再全部重錄一次的目的是你的手指可能最近有受傷、脫皮、疤痕，或最近天氣變冷濕度降低、皮膚乾裂、手指太乾或太濕，這些都會造成辨識失敗，刪掉原本的指紋再重錄一般可以解決大部分問題。

二、一個手指頭重複錄2或3次

每支手機一般都可以設定4～5個不同的指紋，但並沒有規定只能錄不同手指。如果你偶爾會有辨識失敗的問題，可以同一個手指各錄2～3次，一定要包含不同角度、不同位置，甚至模擬剛洗過手稍微擦乾後、擦完護手霜後…等狀態來設定。

三、調整按壓力度、做出抬起/按下的動作

有的機型的螢幕下指紋辨識功能需要完整反射並接收指紋的細節後才能進行辨識，如果你手指按壓前的高度不夠或速度太快，偶爾還是會有問題，解決方法就是做由上往下出按壓的動作、稍等一下下，而不是直接平滑、點下去。

四、移除螢幕保護貼或更換其他厚度、透光率

保護貼的問題最後再處理，因為這個其實很難講，有的宣稱不會影響指紋辨識，但每個機型又不太一定。真的非得換保護貼之前，先試試看把螢幕亮度調高一點、螢幕清潔乾淨，試過其他方式都還是不行的話再撕掉試試看。