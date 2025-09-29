如何讓 iPhone 自動靜音偷拍、錄影錄音？

當你遭遇緊急狀況、希望能偷偷開始拍照或錄影、錄音的話，該怎麼做才能最快又不被發現呢？

iPhone 的輔助使用裡面有個「背面輕點」的功能，也就是用手指輕輕敲兩下手機背面，就可以執行很多指定功能，如果搭配內建的「捷徑」設定，可以做的事情就更多、更自動了。

如果你想實現全自動拍照（快速偷拍）或快速開始錄影、 錄音，可以現在「捷徑」裡面設定好要執行的任務，然後透過「背面輕點」來指派敲2下或敲3下之後要做的事，以後當你發生什麼緊急狀況需要即時拍照或錄影錄音時，不用解鎖、不會出現拍照的預覽畫面，你的 iPhone 會自動安安靜靜的開始拍下照片。

設定步驟1：新增捷徑

第1步 首先開啟「捷徑」功能，按一下右上角的「+」新增一個捷徑。

第2步 接著將「控制項目」裡的拍照、錄音或錄音等功能加到你的捷徑執行清單裡，記得拍照完還要讓他儲存照片，新增「將 照片 儲存到 最近項目 」。

如果不希望拍照時候有「喀擦」的聲音的話，可以將「開啟靜音模式」也放進去。

設定步驟2：指定「背面輕點」要執行的任務

第1步 開啟 iPhone 的設定選單，找到「輔助使用」→「觸控」→「背面輕點」→「點兩下」，按進去裡面選取你剛剛設定好的拍照或錄影錄音捷徑。