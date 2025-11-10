讓 LINE 的字體變更大、更粗、減少特效更好閱讀

LINE 是大家每天必用的 App，在預設情況下 LINE 的字體就那麼大，雖然內建功能可以調整字體大小，不過對很多視力不是那麼好或已經稍有老花現象的人來說，還是看得很辛苦。

如果你希望 LINE 的文字可以比開到最大之後還要更大，可以試試看 iPhone 內建的調整設定，而不只字體大小，連粗細、透明度、對比、色彩反相與減少動態效果… 等，都可以自行設定。

（本文僅針對 iPhone 版本的 LINE）

一、先調整 LINE 字體為「按照 iPhone 設定」

先開啟 LINE 程式，點一下「主頁」右上角的齒輪圖示，然後在「聊天」選單中將「字體大小」設定為「按照 iPhone 設定」。

二、 透過輔助使用的「個別 App 設定」來調整顯示方式

開啟 iPhone 的「設定」，在「個別 App 設定」中找到你要調整設定的 App，如 LINE。

接著依照你的需求調整「粗體文字」、「放大文字」或「顯示邊線」… 等等設定。另外還有「減少透明度」、「增加對比」、「減少動態效果」… 等功能可調整，這些調整只會針對 LINE 程式而有變化，不用擔心其他 App 會被影響。