一鍵置換：圖片裡的簡體字、英文字… → 繁體中文

以往許多拍賣網站、蝦皮賣家都會從淘寶或其他中國盤商進一些東西來賣，很多賣家可能就直接拿人家的圖修修改改弄成台灣通用的繁體中文字，就上架了。有沒有把簡中改繁中多少會影響到銷量，人家看產品圖、介紹內容是簡體字，不是不買不然就直接去淘寶下單售價只有五分之一不到的相同產品…。

現在，有了 Gemini 3 pro 的奈米香蕉，一切都簡單多了…..

你只要上傳你要修改的圖，然後輸入「簡中轉繁中」或「英文轉中文」…. 就能直接把原本圖片中的簡體中文字置換成繁體字了，還支援多語翻譯….

看樣子…許多網購老闆可能要裁掉打雜型美編了…

  • 網站名稱：Google Gemini
  • 網站網址：https://gemini.google.com/
  • 注意事項：需升級成 Gemini 3pro 並切換成建立圖像模式

開啟 Google Gemini 網站，將你要修改的圖拉到對話框並輸入「簡中轉繁中」，點選香蕉圖示選擇「建立圖像」功能，並切換成「思考型 3 pro」，並按下執行按鈕。

等他跑完就可以看到原本圖片內的簡體中文字已經被翻譯成繁體中文字了，全部就只下了「簡中轉繁中」的指令而已。

英文轉中文也可以…….. 就算某些地方沒處理好，也可以出一張嘴叫 Gemini 修。

發文時間：11/29/2025 00:13，最後更新：11/29/2025 00:13

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *


其他常用軟體下載：

   

隨機文章推薦