一鍵置換：圖片裡的簡體字、英文字… → 繁體中文

以往許多拍賣網站、蝦皮賣家都會從淘寶或其他中國盤商進一些東西來賣，很多賣家可能就直接拿人家的圖修修改改弄成台灣通用的繁體中文字，就上架了。有沒有把簡中改繁中多少會影響到銷量，人家看產品圖、介紹內容是簡體字，不是不買不然就直接去淘寶下單售價只有五分之一不到的相同產品…。

現在，有了 Gemini 3 pro 的奈米香蕉，一切都簡單多了…..

你只要上傳你要修改的圖，然後輸入「簡中轉繁中」或「英文轉中文」…. 就能直接把原本圖片中的簡體中文字置換成繁體字了，還支援多語翻譯….

看樣子…許多網購老闆可能要裁掉打雜型美編了…

網站名稱： Google Gemini

Google Gemini 網站網址： https://gemini.google.com/

https://gemini.google.com/ 注意事項：需升級成 Gemini 3pro 並切換成建立圖像模式

開啟 Google Gemini 網站，將你要修改的圖拉到對話框並輸入「簡中轉繁中」，點選香蕉圖示選擇「建立圖像」功能，並切換成「思考型 3 pro」，並按下執行按鈕。

等他跑完就可以看到原本圖片內的簡體中文字已經被翻譯成繁體中文字了，全部就只下了「簡中轉繁中」的指令而已。

英文轉中文也可以…….. 就算某些地方沒處理好，也可以出一張嘴叫 Gemini 修。