Wise ImageX：AI 照片換臉、修復/除廢/去背/黑白照上色… 超級強化工具

Wise ImageX 是一個很厲害的照片強化工具，加入了現今最強的 AI 運算與處理能力，能幫我們快速處理與照片相關的各類問題，讓你的照片呈現更理想的狀態。

目前 Wise ImageX 提供了至少10項以上的超厲害照片修復功能，包括照片還原修復、黑白照片上色、照片換臉、提高舊照片解析度、去除照片背景畫面、影像去霧霾提高清晰度、強化對比提高層次感、圖片壓縮減肥、智慧橡皮擦去除垃圾或干擾、去除浮水印….等，每一項都是大家最常用且最愛用的功能。

尤其裡面那個「換臉 Face Swap」的功能，不只把臉換成其他人的新面孔，還能融入原本照片的光線、膚色與整體氛圍，看起來相當厲害。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise ImageX
  • 軟體版本：1.4.4.16
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：18.9MB
  • 系統支援：Windows, iPhone/iPad, Android
  • 官方網站：https://www.wisecleaner.com/
  • 軟體下載：Download 下載

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發文時間：4/27/2025 10:07，最後更新：4/27/2025 10:17

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Author: 不來恩

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