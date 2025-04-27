Wise ImageX：AI 照片換臉、修復/除廢/去背/黑白照上色… 超級強化工具

Wise ImageX 是一個很厲害的照片強化工具，加入了現今最強的 AI 運算與處理能力，能幫我們快速處理與照片相關的各類問題，讓你的照片呈現更理想的狀態。

目前 Wise ImageX 提供了至少10項以上的超厲害照片修復功能，包括照片還原修復、黑白照片上色、照片換臉、提高舊照片解析度、去除照片背景畫面、影像去霧霾提高清晰度、強化對比提高層次感、圖片壓縮減肥、智慧橡皮擦去除垃圾或干擾、去除浮水印….等，每一項都是大家最常用且最愛用的功能。

尤其裡面那個「換臉 Face Swap」的功能，不只把臉換成其他人的新面孔，還能融入原本照片的光線、膚色與整體氛圍，看起來相當厲害。