4K Image Compressor 不損畫質的…圖片壓縮減肥工具

現在的手機鏡頭越來越厲害、畫質越來越好，每張照片的檔案也越來越大…。其實也不一定每個人都用得到檔案那麼大、畫質那麼好的高品質照片，如果你希望能幫一部分照片壓縮、減肥一下，減少硬碟空間的耗損或方便分享傳輸，可以試試看 4K Image Compressor 這個圖檔壓縮工具。

可支援 JPG, JPEG, PNG, HEIC, WEBP.. 等各種格式的圖檔與 PDF 文件，使用方法超簡單，只要把你要壓縮的圖檔拉到視窗中就能立即處理、輸出到你指定的資料夾。完成後還能直接用視覺化的方式比對壓縮前、後的畫質差異，並顯示節省了多少空間。

我們也可事先設定好不同格式圖檔的壓縮比例，也能設定是否在壓縮後自動轉檔成其他格式的圖檔，整個操作相當簡單，效果也很不錯。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：4K Image Compressor
  • 軟體版本：1.5.0.280
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文..等多國語言版
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：26.7 Mb
  • 系統支援：Windows, macOS
  • 官方網站：https://www.4kdownload.com/
  • 軟體下載：Download 下載

直接把圖檔拉到視窗中，就可以自動完成壓縮、減肥。

可即時比對圖的壓縮後的畫質。

設定壓縮比率..

可自動轉檔成你要的圖檔格式。

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發文時間：4/24/2025 10:38，最後更新：4/24/2025 10:38

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Author: 不來恩

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