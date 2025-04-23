Folder Guard 加密資料夾：私密檔案放這裡！

Folder Guard 是一個功能很齊全的檔案、資料夾保護工具，主要提供兩種模式，一是透過密碼來鎖住資料夾，避免其他人偷看或亂動裡面的東西。另外一種一樣也是透過密碼鎖住，但可設定為可見狀態、空資料夾狀態或完全隱藏狀態，每次要打開一樣要輸入密碼，且提供完全存取/唯讀/無法存取.. 等使用限制。

Folder Guard 是直接針對電腦中已存在的資料夾來做加密保護，而加密或隱藏的方式也有相當多不同的形式與設定可供選擇，另外也可針對不同的使用者做不同的權限控管，或直接針對系統檔做安全保護。

而開啟 Folder Guard 軟體時也有主控密碼可保護你的操作與設定，是一個相當靈活且簡單好用的資料保護工具。