EF Commander 雙視窗、最強【檔案總管】

EF Commander 是一個相當厲害的檔案管理軟體，用來取代 Windows 內建的【檔案總管】功能，讓我們可以用更便捷、有效率的方式來瀏覽、查找跟管理電腦中各式各樣的檔案與文件。

EF Commander 的視窗分左右或上下兩邊，我們可依自己的習慣與使用需求來調整雙視窗的瀏覽方式。一樣支援清單、樹狀圖、詳細資料、縮圖… 等檢視模式，工具列上還直接提供了磁碟機快速切換、即時複製/貼上、移動檔案、建立資料夾..等按鈕。

另外還有執行指令、傳統控制台、連線FTP、編輯文件、音樂播放、檔案分割/合併、壓縮/解壓縮、檔案加密/解密、即時顯示資料夾大小… 等，都是最實用且最常用的功能，也都可以隨你高興搬到工具列上快速執行。