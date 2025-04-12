EF Commander 雙視窗、最強【檔案總管】

EF Commander 是一個相當厲害的檔案管理軟體，用來取代 Windows 內建的【檔案總管】功能，讓我們可以用更便捷、有效率的方式來瀏覽、查找跟管理電腦中各式各樣的檔案與文件。

EF Commander 的視窗分左右或上下兩邊，我們可依自己的習慣與使用需求來調整雙視窗的瀏覽方式。一樣支援清單、樹狀圖、詳細資料、縮圖… 等檢視模式，工具列上還直接提供了磁碟機快速切換、即時複製/貼上、移動檔案、建立資料夾..等按鈕。

另外還有執行指令、傳統控制台、連線FTP、編輯文件、音樂播放、檔案分割/合併、壓縮/解壓縮、檔案加密/解密、即時顯示資料夾大小… 等，都是最實用且最常用的功能，也都可以隨你高興搬到工具列上快速執行。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：EF Commander
  • 軟體版本：25.07
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言版
  • 軟體性質：試用版軟體（30天全功能試用）
  • 檔案大小：7.28MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：EFSoftware
  • 軟體下載：Download 下載

相關文章：

發文時間：4/12/2025 21:48，最後更新：4/12/2025 21:50

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

其他常用軟體下載：

   

隨機文章推薦