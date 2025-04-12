EF Find 高效搜尋：檔案/內文/壓縮檔內容(免解壓)/HEX..

EF Find 是一個比較特殊的檔案搜尋工具，跟 Windows 內建的搜尋功能比起來，EF Find 速度更快、更精準，除了一般檔名與文字內文搜尋外，還可在不用解壓縮的情況下直接搜尋壓縮檔的內部檔案，可支援包含 ZIP, 7-ZIP, RAR, ISO, UDF… 在內的多種壓縮檔格式。

EF Find 可支援的壓縮檔搜尋：7-Zip, ACE, ARC, ARJ, BZIP2, CAB, CPIO, GZIP, IMG, ISO, LHA, RAR, RPM, SFX, SQX, TAR, TAR.7Z, TAR.BZ, TAR.GZ, TAR.XZ, UDF, WIM, XZ, Z, ZIP, Zip64, ZOO… 等，還可透過 WCX 外掛模組的方式擴充搜尋能力的支援。

EF Find 支援繁體中文，執行速度快且穩定，有免安裝版的程式，如果你常常需要在一堆硬碟裡面找東西，希望能有效率高一點的找檔工具，這個不錯。