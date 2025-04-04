WebDrive 把雲端空間、遠端電腦變你的本機硬碟

WebDrive 是一個虛擬磁碟軟體，可以幫我們將遠端伺服器或儲存服務連結成你的虛擬磁碟，讓我們在工作時像使用一般資料夾那樣的存取、更新你要用的檔案。

除了一般 SFTP/FTP、檔案伺服器與 NAS 之外，WebDrive 還能直接支援 Box, S3, Google Drive, Dropbox, OneDrive… 等服務，讓我們直接用檔案總管輕鬆存取。如果你有使用 SharePoint 服務的話，也能整合到你的應用程式裡，用起來就跟平常那樣簡便。

WebDrive 的整體設計相當簡單易用，另外也多虧了檔案快取機制，讓整個瀏覽與檔案管理工作變得更順暢。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WebDrive

WebDrive 軟體版本： 1.1.17.0

1.1.17.0 軟體語言： 英文、日文… 等多國語言

英文、日文… 等多國語言 軟體性質： 試用版（全功能10天試用）

試用版（全功能10天試用） 檔案大小： 165MB

165MB 系統支援： Windows, macOS

Windows, macOS 官方網站： https://southrivertech.com/webdrive/

https://southrivertech.com/webdrive/ 軟體下載： Download 下載

支援的連線方式：

SFTP

WebDAV

SharePoint/Office 365

Google Drive

Google Cloud Storage

IBM Storage

Box.com

Amazon S3

DropBox

OneDrive for Business

OneDrive

FTP/S

進階 WebDrive 功能