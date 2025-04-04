WebDrive 把雲端空間、遠端電腦變你的本機硬碟
WebDrive 是一個虛擬磁碟軟體，可以幫我們將遠端伺服器或儲存服務連結成你的虛擬磁碟，讓我們在工作時像使用一般資料夾那樣的存取、更新你要用的檔案。
除了一般 SFTP/FTP、檔案伺服器與 NAS 之外，WebDrive 還能直接支援 Box, S3, Google Drive, Dropbox, OneDrive… 等服務，讓我們直接用檔案總管輕鬆存取。如果你有使用 SharePoint 服務的話，也能整合到你的應用程式裡，用起來就跟平常那樣簡便。
WebDrive 的整體設計相當簡單易用，另外也多虧了檔案快取機制，讓整個瀏覽與檔案管理工作變得更順暢。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：WebDrive
- 軟體版本：1.1.17.0
- 軟體語言：英文、日文… 等多國語言
- 軟體性質：試用版（全功能10天試用）
- 檔案大小：165MB
- 系統支援：Windows, macOS
- 官方網站：https://southrivertech.com/webdrive/
- 軟體下載：Download 下載
支援的連線方式：
- SFTP
- WebDAV
- SharePoint/Office 365
- Google Drive
- Google Cloud Storage
- IBM Storage
- Box.com
- Amazon S3
- DropBox
- OneDrive for Business
- OneDrive
- FTP/S
進階 WebDrive 功能
- 連接 NAS 儲存設備（通常透過 WebDAV 連線）。
- 「與我共用」資料夾支援 – 適用於 Google Drive、OneDrive 和 OneDrive for Business，允許使用者檢視與編輯其他使用者共用的檔案和資料夾。
- FTP 續傳中斷的下載 – 如果檔案傳輸過程中連線中斷，WebDrive 可從中斷點繼續下載，而無需從頭開始。
- 檔案快取 – WebDrive 會快取檔案與目錄清單，使資料存取更快速，並在發生故障時保留資料。您可以自行設定快取與目錄清單的參數，完全掌控空間使用量。
- 檔案鎖定 – 適用於 SharePoint Online 和 WebDAV 伺服器，可防止使用者意外覆寫其他人的修改內容。
- 傳輸壓縮加速 – WebDrive 支援 SFTP 傳輸中的 ZLIB 壓縮技術，提高傳輸速度。
- 開機自動掛載 – 無需每次重新啟動電腦後手動重新連接。
- 與 PC 指令碼與程式整合 – 使用 WebDrive 為任何 PC 指令碼或程式新增遠端檔案存取功能。您的指令碼可以直接讀取或寫入 WebDrive 對應的磁碟機，而無需編寫特定的通訊協定指令。
- 將 Windows 磁碟機對應至 UNIX 共享 – WebDrive 簡化了跨平台環境的操作，使不同系統間的協作更加順暢。