RegRun 病毒/木馬/間諜/惡意程式…檢測移除工具

RegRun Security Suite 是一套相當強大的惡意軟體的移除、防護工具，他跟一般的防毒軟體不同，RegRun 主要設計用來檢測和移除傳統防毒軟體無法根治的病毒、木馬、廣告程式、間諜軟體.. 等各種惡意軟體。

安裝執行 RegRun 之後，可隨時監控電腦並針對系統常見弱點與容易被控制的項目做防護，避免你的電腦一開機就執行那些刪不掉的 Malware 或 rootkits，並在系統敏感資訊被修改時及時跳出來警示你。

RegRun 提供了系統啟動控制、登錄檔保護、開機最佳化與網路連線監控… 等多層次的控管與防護功能，特別的是還提供了系統救援光碟，透過 RegRun Warrior 讓我們從外部開機來檢測跟清除鎖死電腦且無法剔除的 rootkits 或病毒。