RegRun 病毒/木馬/間諜/惡意程式…檢測移除工具

RegRun Security Suite 是一套相當強大的惡意軟體的移除、防護工具，他跟一般的防毒軟體不同，RegRun 主要設計用來檢測和移除傳統防毒軟體無法根治的病毒、木馬、廣告程式、間諜軟體.. 等各種惡意軟體。

安裝執行 RegRun 之後，可隨時監控電腦並針對系統常見弱點與容易被控制的項目做防護，避免你的電腦一開機就執行那些刪不掉的 Malware 或 rootkits，並在系統敏感資訊被修改時及時跳出來警示你。

RegRun 提供了系統啟動控制、登錄檔保護、開機最佳化與網路連線監控… 等多層次的控管與防護功能，特別的是還提供了系統救援光碟，透過 RegRun Warrior 讓我們從外部開機來檢測跟清除鎖死電腦且無法剔除的 rootkits 或病毒。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：RegRun Security Suite
  • 軟體版本：17.0.2025.326
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：47.8 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://greatis.com/
  • 軟體下載：Download 下載
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發文時間：4/4/2025 06:51，最後更新：4/4/2025 06:54

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Author: 不來恩

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