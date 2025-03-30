SoftPerfect Bandwidth Manager 網路流量監控、頻寬限制管理工具

SoftPerfect Bandwidth Manager 是一款很厲害的網路頻寬管理工具，可針對每個使用者、IP、Port、MAC 位址… 來即時監控並管理網路使用情形，避免因為單一使用者或程式因不正常使用而造成辦公室其他裝置無法正常上網、連線。

主要功能：

  • 從單一網路位置進行集中式設定管理。
  • 提供靈活、可優先排序的雙向規則，以設定最大數據速率和使用配額。
  • 支援基於 IP 和 MAC 位址、協議、端口（適用於 TCP/IP）及網路介面的規則。
  • 無需安裝客戶端軟體即可為終端使用者提供透明性（大多數情況下）。
  • 支援配額管理、排程器、電子郵件通知及詳細的使用報告。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SoftPerfect Bandwidth Manager
  • 軟體版本：3.3.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：12MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：SoftPerfect
  • 軟體下載：Download 下載
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發文時間：3/30/2025 10:02，最後更新：3/30/2025 10:03

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Author: 不來恩

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