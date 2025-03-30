SoftPerfect Bandwidth Manager 網路流量監控、頻寬限制管理工具

SoftPerfect Bandwidth Manager 是一款很厲害的網路頻寬管理工具，可針對每個使用者、IP、Port、MAC 位址… 來即時監控並管理網路使用情形，避免因為單一使用者或程式因不正常使用而造成辦公室其他裝置無法正常上網、連線。

發文時間：3/30/2025 10:02，最後更新：3/30/2025 10:03

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