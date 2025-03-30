Driver Magician 驅動程式更新/備份/還原/移除工具

驅動程式對電腦運作的穩定性與效能是相當重要的，就像安裝在電腦的軟體一樣，時間久了如果沒有跟著更新，也許某些程式漏洞或小 bug 可能對電腦的安全或穩定性會有影響。

如果你想讓電腦裡的硬體驅動程式隨時保持最新狀態，可以透過 Driver Magician 這軟體隨時來檢查、更新，如果你的某些硬體設備擔心日後重灌找不到原本的驅動程式可以用，也可以透過 Driver Magician 來幫驅動程式做備份。

甚至如果你的電腦裡有系統不認識的硬體裝置，還可以透過 Driver Magician 來偵測、試圖找到相對應的驅動程式，讓你的硬體設備也可以正常安裝運作。

Driver Magician 主要功能：