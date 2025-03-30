Driver Magician 驅動程式更新/備份/還原/移除工具

驅動程式對電腦運作的穩定性與效能是相當重要的，就像安裝在電腦的軟體一樣，時間久了如果沒有跟著更新，也許某些程式漏洞或小 bug 可能對電腦的安全或穩定性會有影響。

如果你想讓電腦裡的硬體驅動程式隨時保持最新狀態，可以透過 Driver Magician 這軟體隨時來檢查、更新，如果你的某些硬體設備擔心日後重灌找不到原本的驅動程式可以用，也可以透過 Driver Magician 來幫驅動程式做備份。

甚至如果你的電腦裡有系統不認識的硬體裝置，還可以透過 Driver Magician 來偵測、試圖找到相對應的驅動程式，讓你的硬體設備也可以正常安裝運作。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Driver Magician
  • 軟體版本：6.2
  • 軟體語言：英文… 等多國語言
  • 軟體性質：試用版（15天試用）
  • 檔案大小：5.88 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：GoldSolution Software, Inc.
  • 軟體下載：Download 下載

Driver Magician 主要功能：

  • 以四種模式備份您電腦的設備驅動程式。
  • 一鍵還原備份的設備驅動程式。
  • 更新電腦的設備驅動程式，以提升系統效能和穩定性。
  • 移除、卸載設備驅動程式。
  • 即時更新設備識別資料庫和驅動程式更新資料庫。
  • 偵測未知設備。
  • 備份更多項目，如「我的文件」和「桌面」。
  • 還原更多備份項目。
  • 獲取詳細的硬體驅動程式資訊。
  • 將所有驅動程式克隆為自動安裝套件（.exe），無需安裝 Driver Magician 即可還原驅動程式。
相關文章：

發文時間：3/30/2025 08:54，最後更新：3/30/2025 08:56

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

其他常用軟體下載：

   

隨機文章推薦