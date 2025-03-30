Driver Magician 驅動程式更新/備份/還原/移除工具
驅動程式對電腦運作的穩定性與效能是相當重要的，就像安裝在電腦的軟體一樣，時間久了如果沒有跟著更新，也許某些程式漏洞或小 bug 可能對電腦的安全或穩定性會有影響。
如果你想讓電腦裡的硬體驅動程式隨時保持最新狀態，可以透過 Driver Magician 這軟體隨時來檢查、更新，如果你的某些硬體設備擔心日後重灌找不到原本的驅動程式可以用，也可以透過 Driver Magician 來幫驅動程式做備份。
甚至如果你的電腦裡有系統不認識的硬體裝置，還可以透過 Driver Magician 來偵測、試圖找到相對應的驅動程式，讓你的硬體設備也可以正常安裝運作。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Driver Magician
- 軟體版本：6.2
- 軟體語言：英文… 等多國語言
- 軟體性質：試用版（15天試用）
- 檔案大小：5.88 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：GoldSolution Software, Inc.
- 軟體下載：Download 下載
Driver Magician 主要功能：
- 以四種模式備份您電腦的設備驅動程式。
- 一鍵還原備份的設備驅動程式。
- 更新電腦的設備驅動程式，以提升系統效能和穩定性。
- 移除、卸載設備驅動程式。
- 即時更新設備識別資料庫和驅動程式更新資料庫。
- 偵測未知設備。
- 備份更多項目，如「我的文件」和「桌面」。
- 還原更多備份項目。
- 獲取詳細的硬體驅動程式資訊。
- 將所有驅動程式克隆為自動安裝套件（.exe），無需安裝 Driver Magician 即可還原驅動程式。