Driver Talent 驅動程式自動更新，修復問題、改善效能！
Driver Talent 有另外一個類似的軟體叫「驅動人生」，兩個其實功能都差不多。主要功能就是幫電腦裡的各種硬體裝置偵測、 搜尋、下載最新版的硬體驅動程式。
硬體驅動程式常常會影響電腦的穩定性與運作效能，如果沒有寫好，可能會出現各種問題。不過很多時候我們可能弄好電腦後就差不多那樣，或直接使用 Windows 系統內建的公版驅動程式，也許可以正常運作，或者其他新出的版本可以改善什麼問題或加強效能。
Driver Talent 驅動人生這軟體提供了一個很方便的方式幫我們搜尋、下載最新版的驅動程式，另外還有一些驅動程式的備份、移除..等功能還算不錯。不過如果你很在意底層程式的資安問題，自己找自己弄其實也不會太麻煩。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Driver Talent 8 Free
- 軟體版本：8.1.11.62
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體（另有 Pro 付費版）
- 檔案大小：23.9MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：OSToto (深圳市驱动人生科技股份有限公司)
- 軟體下載：Download 下載