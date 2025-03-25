Driver Talent 驅動程式自動更新，修復問題、改善效能！

Driver Talent 有另外一個類似的軟體叫「驅動人生」，兩個其實功能都差不多。主要功能就是幫電腦裡的各種硬體裝置偵測、 搜尋、下載最新版的硬體驅動程式。

硬體驅動程式常常會影響電腦的穩定性與運作效能，如果沒有寫好，可能會出現各種問題。不過很多時候我們可能弄好電腦後就差不多那樣，或直接使用 Windows 系統內建的公版驅動程式，也許可以正常運作，或者其他新出的版本可以改善什麼問題或加強效能。

Driver Talent 驅動人生這軟體提供了一個很方便的方式幫我們搜尋、下載最新版的驅動程式，另外還有一些驅動程式的備份、移除..等功能還算不錯。不過如果你很在意底層程式的資安問題，自己找自己弄其實也不會太麻煩。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

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發文時間：3/25/2025 11:30，最後更新：3/25/2025 11:32

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Author: 不來恩

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