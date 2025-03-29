WildBit Viewer 看圖軟體：穩定好用，內建圖檔編輯器

當我們要在電腦中開啟圖檔來看的時候，就需要看圖軟體。雖然 Windows 都有內建類似功能，不過都還是不夠順手、不夠好用。

如果你覺得在電腦瀏覽圖檔不是很方便的話，可以試試看 WildBit Viewer 這個小工具，它提供資料夾瀏覽、縮圖預覽與全圖展開三種模式，可依實際需求調整預設啟動模式來看圖、找圖。

另外還內建了 Slide Show 幻燈片製作功能、超實用的 WildBit Editor 圖檔編輯器，進階圖檔搜尋功能與快速改檔名工具…等，尤其內建的圖檔編輯工具其實功能非常完整，不管是要在圖片上畫線、打字或作各種加工處理，都可以快速、輕鬆完成。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WildBit Viewer
  • 軟體版本：6.15
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：38.0 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.wildbit-soft.fi/
  • 軟體下載：Download 下載

唯一缺點大概就是沒有中文介面，如果在意這個的話可以改用： IrfanView

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發文時間：3/29/2025 11:08，最後更新：3/29/2025 11:12

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Author: 不來恩

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