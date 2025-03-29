WildBit Viewer 看圖軟體：穩定好用，內建圖檔編輯器

當我們要在電腦中開啟圖檔來看的時候，就需要看圖軟體。雖然 Windows 都有內建類似功能，不過都還是不夠順手、不夠好用。

如果你覺得在電腦瀏覽圖檔不是很方便的話，可以試試看 WildBit Viewer 這個小工具，它提供資料夾瀏覽、縮圖預覽與全圖展開三種模式，可依實際需求調整預設啟動模式來看圖、找圖。

另外還內建了 Slide Show 幻燈片製作功能、超實用的 WildBit Editor 圖檔編輯器，進階圖檔搜尋功能與快速改檔名工具…等，尤其內建的圖檔編輯工具其實功能非常完整，不管是要在圖片上畫線、打字或作各種加工處理，都可以快速、輕鬆完成。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WildBit Viewer

WildBit Viewer 軟體版本： 6.15

6.15 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 38.0 MB

38.0 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： https://www.wildbit-soft.fi/

https://www.wildbit-soft.fi/ 軟體下載： Download 下載

唯一缺點大概就是沒有中文介面，如果在意這個的話可以改用： IrfanView。