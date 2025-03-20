LightBulb 護眼小軟體：螢幕夜間變舒適，減壓更好眠～

現代人越來越年輕就有老花眼的症狀，很大一部分可能是使用手機、電腦等裝置看螢幕的時間太長太久了。

如果你還是免不了長時間用電腦甚至晚上回家還要看很久的螢幕，可以下載 LightBulb 這個小軟體來讓電腦自動在夜間調整螢幕的亮度與色澤，減少藍光刺激，至少讓眼睛疲勞可以舒緩一些。

我們可以在 LightBulb 選單中指定要調暗螢幕的時間，或讓他依照不同地區的日落日出自動調整。也可自訂螢幕亮度、色溫與轉換時的緩衝時間，避免突然變好亮或好暗反而被刺激到。另外 LightBulb 也提供了鍵盤快速鍵設定，讓我們隨時依照不同需求手動開啟或關閉。

如果你擔心某個軟體的色彩呈現被 LightBulb 影響，也可將指定軟體加入排除清單（白名單）中，這樣一來就算螢幕自動進入夜間模式，也不影響你的正常工作。

LightBulb 操作介面：

LightBulb 有個相當好理解的示意圖，可以直接看得出來現在是什麼狀態。

按「SETTINGS」可以手動調整螢幕亮度、色溫… 等選項。

自訂自動切換的時間，還有鍵盤快速鍵設定。

「白名單」的設計，讓其他軟體的色彩辨識不會被影響…