UTM：取代 Parallels、VMware 的免費虛擬機 (iPhone也能裝Windows)

UTM 是一個基於 QEMU 的開放原始碼的免費軟體，可模擬 x86-64、ARM、RISC-V、PowerPC… 多種平台與架構，完全可以取代 VMware Fusion 與 Parallels Desktop，讓我們在 Mac 電腦與 iPhone, iPad 中安裝、執行 Windows 與 Linux 各版本作業系統。

UTM 是專為 macOS 與 iOS 系統設計開發的原生軟體，完全支援 Mac 平台並針對 M1, M2… 等晶片與硬體做最佳化，並提供「虛擬化」與「模擬 CPU架構」兩種模式，就算是 x86 架構的舊版 Windows 也能順順的在 UTM 模擬模式中正常運作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： UTM

UTM 軟體版本： 4.6.4

4.6.4 軟體語言： 繁體中文、英文…. 等多國語言

繁體中文、英文…. 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼）

免費軟體（開放原始碼） 檔案大小： 254.4MB

254.4MB 系統支援： macOS 11.3 以上版本, iOS 11 以上版本

macOS 11.3 以上版本, iOS 11 以上版本 官方網站： https://mac.getutm.app/

https://mac.getutm.app/ 軟體下載： Download 下載

在執行速度方面，UTM 使用「虛擬化」模式的話，可以達到接近原生系統的執行速度，不過如果你用的是新款 Apple Silicon 架構的 Mac 電腦，則要下載 ARM 版本的 Windows 才能用。舊款 Intel Mac 就沒差，繼續用 x86_64 一般版本 Windows。

介面簡潔、實用，有「虛擬化模式（原生 Apple Silicon 架構）」與「模擬模式（x86-64 等多種架構）」可以選。

不同模式可以安裝不同架構版本的作業系統。

一樣可以針對硬體做完整詳細的設定。

輕鬆安裝 Windows 作業系統…

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