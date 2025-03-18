UTM：取代 Parallels、VMware 的免費虛擬機 (iPhone也能裝Windows)

UTM 是一個基於 QEMU 的開放原始碼的免費軟體，可模擬 x86-64、ARM、RISC-V、PowerPC… 多種平台與架構，完全可以取代 VMware Fusion 與 Parallels Desktop，讓我們在 Mac 電腦與 iPhone, iPad 中安裝、執行 Windows 與 Linux 各版本作業系統。

UTM 是專為 macOS 與 iOS 系統設計開發的原生軟體，完全支援 Mac 平台並針對 M1, M2… 等晶片與硬體做最佳化，並提供「虛擬化」與「模擬 CPU架構」兩種模式，就算是 x86 架構的舊版 Windows 也能順順的在 UTM 模擬模式中正常運作。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：UTM
  • 軟體版本：4.6.4
  • 軟體語言：繁體中文、英文…. 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：254.4MB
  • 系統支援：macOS 11.3 以上版本, iOS 11 以上版本
  • 官方網站：https://mac.getutm.app/
  • 軟體下載：Download 下載

在執行速度方面，UTM 使用「虛擬化」模式的話，可以達到接近原生系統的執行速度，不過如果你用的是新款 Apple Silicon 架構的 Mac 電腦，則要下載 ARM 版本的 Windows 才能用。舊款 Intel Mac 就沒差，繼續用 x86_64 一般版本 Windows。

介面簡潔、實用，有「虛擬化模式（原生 Apple Silicon 架構）」「模擬模式（x86-64 等多種架構）」可以選。

不同模式可以安裝不同架構版本的作業系統。

一樣可以針對硬體做完整詳細的設定。

輕鬆安裝 Windows 作業系統…

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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