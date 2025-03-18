UTM：取代 Parallels、VMware 的免費虛擬機 (iPhone也能裝Windows)
UTM 是一個基於 QEMU 的開放原始碼的免費軟體，可模擬 x86-64、ARM、RISC-V、PowerPC… 多種平台與架構，完全可以取代 VMware Fusion 與 Parallels Desktop，讓我們在 Mac 電腦與 iPhone, iPad 中安裝、執行 Windows 與 Linux 各版本作業系統。
UTM 是專為 macOS 與 iOS 系統設計開發的原生軟體，完全支援 Mac 平台並針對 M1, M2… 等晶片與硬體做最佳化，並提供「虛擬化」與「模擬 CPU架構」兩種模式，就算是 x86 架構的舊版 Windows 也能順順的在 UTM 模擬模式中正常運作。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：UTM
- 軟體版本：4.6.4
- 軟體語言：繁體中文、英文…. 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：254.4MB
- 系統支援：macOS 11.3 以上版本, iOS 11 以上版本
- 官方網站：https://mac.getutm.app/
- 軟體下載：Download 下載
在執行速度方面，UTM 使用「虛擬化」模式的話，可以達到接近原生系統的執行速度，不過如果你用的是新款 Apple Silicon 架構的 Mac 電腦，則要下載 ARM 版本的 Windows 才能用。舊款 Intel Mac 就沒差，繼續用 x86_64 一般版本 Windows。
介面簡潔、實用，有「虛擬化模式（原生 Apple Silicon 架構）」與「模擬模式（x86-64 等多種架構）」可以選。
不同模式可以安裝不同架構版本的作業系統。
一樣可以針對硬體做完整詳細的設定。
輕鬆安裝 Windows 作業系統…
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3