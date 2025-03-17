Dude 拯救硬碟空間：揪出重複檔案、相似圖片！
Dude 的全名為 DUplicates DEtector，是一個開放原始碼的免費重複檔案偵測、搜尋工具，可支援 Windows 與 Linux 平台，透過簡單的操作介面讓我們快速找到浪費硬碟空間的重複檔案。
使用 Dude 時，我們可以一次選取多個不同的資料夾，以便在不同資料夾中交叉比對是否有重複的檔案。
比對時，還能選擇是要以 CRC 數值校驗還是用圖片相似度甚至是照片 GPS 資料來對照，找出重複的檔案。使用相似度來比對圖片時更會以 PIL、ImageHash 和 DBSCAN 等演算法來比較圖片的相同程度，能識別視覺上相似的畫面。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Dude (DUplicates DEtector)
- 軟體版本：2.0297.592
- 軟體語言：英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：69.5MB
- 系統支援：Windows, Linux
- 官方網站：https://github.com/PJDude/dude
- 軟體下載：Download 下載
「Paths To scan」裡面可一次選取多個資料夾，從不同路徑搜尋、比對重複或相似圖檔。
可用「Images similarity」模式來比對視覺上看起來相似的圖片。
比對完成…
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3