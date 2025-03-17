Dude 拯救硬碟空間：揪出重複檔案、相似圖片！

       

Dude 的全名為 DUplicates DEtector，是一個開放原始碼的免費重複檔案偵測、搜尋工具，可支援 Windows 與 Linux 平台，透過簡單的操作介面讓我們快速找到浪費硬碟空間的重複檔案。

使用 Dude 時，我們可以一次選取多個不同的資料夾，以便在不同資料夾中交叉比對是否有重複的檔案。

比對時，還能選擇是要以 CRC 數值校驗還是用圖片相似度甚至是照片 GPS 資料來對照，找出重複的檔案。使用相似度來比對圖片時更會以 PIL、ImageHash 和 DBSCAN 等演算法來比較圖片的相同程度，能識別視覺上相似的畫面。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Dude (DUplicates DEtector)
  • 軟體版本：2.0297.592
  • 軟體語言：英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：69.5MB
  • 系統支援：Windows, Linux
  • 官方網站：https://github.com/PJDude/dude
  • 軟體下載：Download 下載

「Paths To scan」裡面可一次選取多個資料夾，從不同路徑搜尋、比對重複或相似圖檔。

可用「Images similarity」模式來比對視覺上看起來相似的圖片。

比對完成…

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最後更新：03-17, 2025 下午 8:12

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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