Puter：藏在雲端的虛擬電腦
Puter 是一個長得像電腦桌面的雲端服務，透過開放原始碼的網路作業系統(Internet OS)提供一個簡潔實用的線上操作介面與相當多樣、功能齊全的各式 App，讓我們可以像使用一般電腦那樣瀏覽、發文、作畫、寫程式、玩遊戲….
Puter 是藏在網路裡的作業系統，也是個人的私密雲端空間。我們可以在 Puter 上申請自己的帳號，然後將自己的檔案與資料存在裡面，搭配 Puter 上面的各式各樣應用程式，讓我們可以輕鬆在雲端桌面完成各種工作。
- 網站名稱：Puter
- 網站網址：https://puter.com/
- 開發網站：https://github.com/HeyPuter/puter
內建多國語言，可以到選單中調整要顯示的語系。
有類似 Windows 的開始選單，裡面有一堆應用程式與遊戲可以玩。
Puter 是一個先進的開源網路作業系統，設計目標是功能豐富、運行極快且高度可擴展。Puter 可以用作：
- 隱私優先的個人雲端：將您的所有文件、應用程式和遊戲儲存在一個安全的地方，隨時隨地存取。
- 網站與應用程式開發平台：用於建立和發布網站、網頁應用程式和遊戲。
- Dropbox、Google Drive、OneDrive 的替代品：提供全新界面和強大功能。
- 遠端桌面環境：適用於伺服器和工作站。
- 友好的開源項目與社群：學習網頁開發、雲端運算、分散式系統等知識的絕佳機會！
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3