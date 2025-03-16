Puter：藏在雲端的虛擬電腦

       

Puter 是一個長得像電腦桌面的雲端服務，透過開放原始碼的網路作業系統(Internet OS)提供一個簡潔實用的線上操作介面與相當多樣、功能齊全的各式 App，讓我們可以像使用一般電腦那樣瀏覽、發文、作畫、寫程式、玩遊戲….

Puter 是藏在網路裡的作業系統，也是個人的私密雲端空間。我們可以在 Puter 上申請自己的帳號，然後將自己的檔案與資料存在裡面，搭配 Puter 上面的各式各樣應用程式，讓我們可以輕鬆在雲端桌面完成各種工作。

內建多國語言，可以到選單中調整要顯示的語系。

有類似 Windows 的開始選單，裡面有一堆應用程式與遊戲可以玩。

Puter 是一個先進的開源網路作業系統，設計目標是功能豐富、運行極快且高度可擴展。Puter 可以用作：

  • 隱私優先的個人雲端：將您的所有文件、應用程式和遊戲儲存在一個安全的地方，隨時隨地存取。
  • 網站與應用程式開發平台：用於建立和發布網站、網頁應用程式和遊戲。
  • Dropbox、Google Drive、OneDrive 的替代品：提供全新界面和強大功能。
  • 遠端桌面環境：適用於伺服器和工作站。
  • 友好的開源項目與社群：學習網頁開發、雲端運算、分散式系統等知識的絕佳機會！

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最後更新：03-17, 2025 下午 6:03

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Author: 不來恩

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