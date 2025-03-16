Puter：藏在雲端的虛擬電腦

Puter 是一個長得像電腦桌面的雲端服務，透過開放原始碼的網路作業系統(Internet OS)提供一個簡潔實用的線上操作介面與相當多樣、功能齊全的各式 App，讓我們可以像使用一般電腦那樣瀏覽、發文、作畫、寫程式、玩遊戲….

Puter 是藏在網路裡的作業系統，也是個人的私密雲端空間。我們可以在 Puter 上申請自己的帳號，然後將自己的檔案與資料存在裡面，搭配 Puter 上面的各式各樣應用程式，讓我們可以輕鬆在雲端桌面完成各種工作。

內建多國語言，可以到選單中調整要顯示的語系。

有類似 Windows 的開始選單，裡面有一堆應用程式與遊戲可以玩。

Puter 是一個先進的開源網路作業系統，設計目標是功能豐富、運行極快且高度可擴展。Puter 可以用作： 隱私優先的個人雲端： 將您的所有文件、應用程式和遊戲儲存在一個安全的地方，隨時隨地存取。

將您的所有文件、應用程式和遊戲儲存在一個安全的地方，隨時隨地存取。 網站與應用程式開發平台： 用於建立和發布網站、網頁應用程式和遊戲。

用於建立和發布網站、網頁應用程式和遊戲。 Dropbox、Google Drive、OneDrive 的替代品： 提供全新界面和強大功能。

提供全新界面和強大功能。 遠端桌面環境： 適用於伺服器和工作站。

適用於伺服器和工作站。 友好的開源項目與社群：學習網頁開發、雲端運算、分散式系統等知識的絕佳機會！

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