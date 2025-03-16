Folder Lock：軍規 AES 256-bit 加密、隱藏你的機密檔案

當你有一些不想隨便被人家看到、開來用的檔案，該怎麼鎖起來不被發現呢？試試看這個很厲害的 Folder Lock 檔案加密、備份工具。

當我們安裝好 Folder Lock 軟體後，電腦中會多出一個虛擬磁碟，只要把你要加密保護的檔案、資料夾全都拉進去，再到 Folder Lock 視窗中去按「Encrypt」，便可透過 AES 256-bit 軍規加密等級將全部內容鎖住並隱藏起來。等你下次再輸入密碼、登入 Folder Lock 軟體，才能再次使用。

此外，Folder Lock 還提供了 Dropbox Locker, Google Drive Locker 與 OneDrive Locker 等線上加密鎖的功能，可以把你要加密保護的檔案直接掛在 Dropbox, Google Drive 等線上儲存空間裡。另外還支援 iPhone, macOS 與 Android 等平台的同步傳輸功能，讓你的加密資料也能安全的在各裝置中隨時取用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Folder Lock

Folder Lock 軟體版本： 10.1.1

10.1.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版（另有功能較完整的付費專業版）

試用版（另有功能較完整的付費專業版） 檔案大小： 8.80MB

8.80MB 系統支援： Windows, macOS, iPhone, Android

Windows, macOS, iPhone, Android 官方網站： NewSoftwares

NewSoftwares 軟體下載： Download 下載

當我們安裝好軟體並登入後，電腦裡面就會多出一個名為「Desktop Locker」磁碟機，我們只要把要加密保護的檔案或資料夾丟進去就可以。

在 Folder Lock 視窗中會有很多個加密功能，最上面的「Desktop Locker」就是本機電腦的虛擬加密磁碟，按下「Encrypt」按鈕便可加密隱藏磁碟機，按下「Decrypt」按鈕就可以恢復正常瀏覽。

另外還有其他平台的支援與同步等功能….

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