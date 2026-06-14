Screen Off 安卓手機螢幕鎖，點一下鎖定！

大家都知道按一下側邊的電源鍵就可以關閉螢幕、鎖住手機，這個再簡單不過的動作為什麼還要弄個 APP 來執行呢？

其實一樣也是懶惰的關係，點螢幕上的按鈕比較快而且不用出力，點側邊電源鍵還要出那麼一點點力氣… 有時候單手使用手機時還要扭一下、摳過去實在也不方便。

如果你也有這種懶惰的症頭，可以下載安裝 Screen Off 這個 Android 手機專用的小程式，裝好之後把它放在首頁你喜歡的位置，最好是左手拇指（或右手，看你習慣）可以輕鬆點到的地方，這樣一來當你單手使用手機時，可以輕鬆鎖定螢幕，不必再用奇怪的姿勢在那邊按不到電源鍵。