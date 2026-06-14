Spark 用快速鍵開啟檔案、執行任務（macOS）

雖然 Mac 電腦裡面一直都有「捷徑」這功能可以快速執行各種任務，也能替每個工作指定鍵盤快速鍵來直接開啟，不過不知道為什麼在開啟文件或軟體時就是卡卡的。

後來找了一個鍵盤快速鍵設定軟體 Spark 來用，好多了！

Spark 程式的主要功能很簡單，就是用你喜歡的鍵盤快速鍵組合來開啟文件、執行軟體/應用程式、執行AppleScript、播放音樂或提供各種快捷輸入…等，使用起來相當直覺便捷，也不會卡卡的，按下去就馬上可以跳出你要的東西。而且隨時可執行，不會因為在某些視窗或網頁中(如FB)就卡住、沒反應。

Spark 是免費軟體，目前在最新版的 macOS 27 中運作正常，設定好之後、重開機也能正常使用。如果你也習慣用鍵盤快速鍵來讓工作更便捷、有效率，一定要試試看 Spark。