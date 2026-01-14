免裝軟體，快速找回你遺失的 Android 手機！

出門在外難免手機會弄不見，有時搭車睡得太香甜、有時人多擁擠太不小心…

萬一你走到一半發現你的手機遺失了，該怎麼快速找回來呢？

只要你用的是 Android 安卓系統的手機（三星、SONY、小米…等等）、有登入 Google 帳號，都可以直接在其他電腦或手機用你的帳號登入 Google 官方「尋找中心」網站來查詢手機的即時 GPS 定位，找到具體位置後，還能按「播放音效」按鈕來讓手機發出聲音，方便我們快速尋回。

網站名稱： Google 尋找中心

Google 尋找中心 網站網址： https://www.google.com/android/find/

https://www.google.com/android/find/ 尋回前提：遺失的手機持續連網，能在其他地方登入你的 Google 帳號，沒法順利登入的話就沒辦法了。

快速定位你手機位置的方法：

第1步 在其他電腦或手機中開啟「Google 尋找中心」網站，按「登入」按鈕登入你的 Google 帳號，如果原本就有登入其他人的帳號記得先登出再弄。

第2步 登入後馬上可以在地圖上看到目前手機的所在位置。