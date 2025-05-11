UltraVNC 遠端桌面、遠端電腦遙控工具

UltraVNC 是個免費的遠端電腦遙控工具，可讓我們透過網際網路或區網連線去控制另外一台電腦，可用你的鍵盤滑鼠去操控對方電腦，也可看到對方電腦桌面、視窗的所有內容。

UltraVNC 的安裝檔裡面包含了 UltraVNC Viewer、UltraVNC Server 跟 UltraVNC Repeater 等三個工具，Viewer 可以連線其他電腦，裝了 Server 的就可以讓其他電腦連回來控制本台電腦，而 Repeater 則可讓我們的電腦突破防火牆的限制、讓外部的網路也能連線進來控制你的機器。

使用時，我們可針對不同權限設定不同的密碼，如果只要能瀏覽，就開啟「View-Only Passowrd」較低階的權限就好。另外也可控制是否登入 Windows 或取得系統管理權限，並選擇不同的加密等級，在安全性與連線管理的部分有相當多元且進階的控管機制。