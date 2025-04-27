Wise PDF Editor：專業 PDF 編輯,轉檔,分割,壓縮工具

Wise PDF Editor 是個全功能的專業 PDF 編輯管理工具，除了最基本的快速瀏覽PDF文件之外，還提供了相當高效且好用的 PDF 製作編輯、註釋填寫及分割合併、壓縮…等功能，幾乎常用的、實用的功能都有了。

在 PDF 文件編輯的部分，除了可以從空白文件開始創建、編寫內容外，對於原本 PDF 內容的修改、排版、裁剪與各種調整..等，通通都能輕鬆處理。當然也支援 PDF 轉檔成各種格式的文件，或將其他檔案轉成 PDF 來處理，在加密解密與浮水印、簽名填表、文件批注… 等功能也都一應俱全。

當然也支援了 OCR 掃描內容的文字辨識、翻譯、PDF 文件朗讀… 等必備功能，是相當完整好用的 PDF 編輯軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise PDF Editor
  • 軟體版本：2.0.2.6
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：試用版（全功能7天試用）
  • 檔案大小：20.2 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://pdf.wisecleaner.com/
  • 軟體下載：Download 下載

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發文時間：4/27/2025 11:10，最後更新：4/27/2025 11:16

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Author: 不來恩

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