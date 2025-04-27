Wise PDF Editor：專業 PDF 編輯,轉檔,分割,壓縮工具

Wise PDF Editor 是個全功能的專業 PDF 編輯管理工具，除了最基本的快速瀏覽PDF文件之外，還提供了相當高效且好用的 PDF 製作編輯、註釋填寫及分割合併、壓縮…等功能，幾乎常用的、實用的功能都有了。

在 PDF 文件編輯的部分，除了可以從空白文件開始創建、編寫內容外，對於原本 PDF 內容的修改、排版、裁剪與各種調整..等，通通都能輕鬆處理。當然也支援 PDF 轉檔成各種格式的文件，或將其他檔案轉成 PDF 來處理，在加密解密與浮水印、簽名填表、文件批注… 等功能也都一應俱全。

當然也支援了 OCR 掃描內容的文字辨識、翻譯、PDF 文件朗讀… 等必備功能，是相當完整好用的 PDF 編輯軟體。