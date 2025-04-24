OnlyOffice 免費、可商用的 Office 文書處理軟體

一直到現在，還是很多人想裝 Word 或 Excel 的時候都還在問哪裡有破解或盜版的 Microsoft Office 可以下載，其實早就不用了。除了線上的 Google Docs 文書處理工具外，免費的 OpenOffice, Libreoffice.. 也是相當好用，如果還不滿意，也可試試看免費且開放原始碼的 OnlyOffice 文書處理軟體。

OnlyOffice 提供了跟微軟一樣的【文件 → Word】、【試算表 → Excel】、【簡報 → PowerPoint】與【PDF表格】四種最主要的文書編輯工具，跟其他免費 Office 軟體比起來，OnlyOffice 的介面很漂亮，使用習慣也跟平常差不多、不用特別學習或適應，安裝好、打開就能馬上使用，輕鬆上手。

OnlyOffice 可支援 Windows, macOS 與 Linux… 等跨平台的多種作業系統，甚至也可支援 Android 與 iPhone, iPad 等行動裝置，連企業用的伺服器部署相關服務也做得很好，是個相當全面且方便的文書工具。