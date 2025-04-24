OnlyOffice 免費、可商用的 Office 文書處理軟體
一直到現在，還是很多人想裝 Word 或 Excel 的時候都還在問哪裡有破解或盜版的 Microsoft Office 可以下載，其實早就不用了。除了線上的 Google Docs 文書處理工具外，免費的 OpenOffice, Libreoffice.. 也是相當好用，如果還不滿意，也可試試看免費且開放原始碼的 OnlyOffice 文書處理軟體。
OnlyOffice 提供了跟微軟一樣的【文件 → Word】、【試算表 → Excel】、【簡報 → PowerPoint】與【PDF表格】四種最主要的文書編輯工具，跟其他免費 Office 軟體比起來，OnlyOffice 的介面很漂亮，使用習慣也跟平常差不多、不用特別學習或適應，安裝好、打開就能馬上使用，輕鬆上手。
OnlyOffice 可支援 Windows, macOS 與 Linux… 等跨平台的多種作業系統，甚至也可支援 Android 與 iPhone, iPad 等行動裝置，連企業用的伺服器部署相關服務也做得很好，是個相當全面且方便的文書工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：OnlyOffice
- 軟體版本：8.3.3.21
- 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文.. 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體，開放原始碼(AGPLv3 可免費商用)
- 檔案大小：260MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux… Android, iPhone
- 官方網站：https://www.onlyoffice.com/
- 軟體下載：Download 下載