FinePrint 印表機省錢神器：多檔多頁合併列印、去圖刪頁、淡化降灰階

FinePrint 是一個功能相當多的虛擬印表機，安裝之後會在我們按列印時多出一個新的印表機選項，透過 FinePrint 我們可以在真的列印出來之前事先檢視、調整列印內容，確保印出來的東西更符合你的需求，甚至還能節省印表機的耗材。

FinePrint 提供相當完整精細的預覽列印功能，除了多頁、跨檔案合併列印之外，還能刪除不需要的頁面，甚至還能選取頁面中的區塊移動、合併到同一個頁面中，讓我們節省更多墨水或紙張。此外我們還可以選擇不列印圖檔、不列印某個區塊的圖檔，或將彩色頁面降為灰階、淡化列印濃度，讓我們省更多。

除了當作虛擬印表機來用之外，FinePrint 還可充當一般的 PDF 閱讀器來用，可快速開啟、檢視文件內容，也可在文件上簽名、填表… 相當實用。