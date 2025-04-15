NxFilter 網站過濾、上網管制軟體（辦公室、學校適用）

NxFilter 是一個免費的 DNS 過濾、監控軟體，可透過IP與網址來檢查使用者上什麼網站、是不是有害的病毒、釣魚網站或其他成人網站、社群網站或遊戲…等，也可透過黑名單、白名單等方式來精準控制使用者能不能開啟某些類型的網站，避免使用者在不對的時間、做不對的事。

NxFilter 提供 DNS 快取機制，亦可透過多種認證方式來控管不同類型的使用者，還有相當完整詳細的報表與日誌可供檢查與管理，甚至還有頻寬限制、平衡負載與防釣魚與惡意網站… 等各式控管功能，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

有相當完整詳細的上網統計資訊。

可以看到誰、什麼時候、開了什麼網站…

可字型設定各種控管方式。

還有黑名單、白名單… 等功能。

發文時間：4/15/2025 17:02，最後更新：4/15/2025 17:07

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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