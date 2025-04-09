Total Network Inventory：MIS 軟硬體資產管理工具（遠端網路掃描建檔、監控）

Total Network Inventory（TNI）是一款用來幫辦公室或學校電腦、軟硬體設備等資產的建檔與管理工具，可透過網路針對單一節點、指定IP或整個 AD 來掃描、偵測目前區網內的所有裝置，不用在每一台電腦安裝軟體，只要有管理員密碼就可以一次搞定。

TNI 可支援 Windows, Mac, Linux 及 FreeBSD… 等各大平台與作業系統，建檔時能詳細列出 CPU、記憶體、硬碟… 等硬體細節，以及已安裝的軟體名稱、版本、憑證金鑰… 或其他各種資訊。還可監測個別電腦的軟硬體變動與更新狀況，譬如有人裝了非法、未經授權的軟體，也能一目了然。