Total Network Inventory：MIS 軟硬體資產管理工具（遠端網路掃描建檔、監控）

Total Network Inventory（TNI）是一款用來幫辦公室或學校電腦、軟硬體設備等資產的建檔與管理工具，可透過網路針對單一節點、指定IP或整個 AD 來掃描、偵測目前區網內的所有裝置，不用在每一台電腦安裝軟體，只要有管理員密碼就可以一次搞定。

TNI 可支援 Windows, Mac, Linux 及 FreeBSD… 等各大平台與作業系統，建檔時能詳細列出 CPU、記憶體、硬碟… 等硬體細節，以及已安裝的軟體名稱、版本、憑證金鑰… 或其他各種資訊。還可監測個別電腦的軟硬體變動與更新狀況，譬如有人裝了非法、未經授權的軟體，也能一目了然。

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  • 軟體名稱：Total Network Inventory
  • 軟體版本：6.4.0
  • 軟體語言：英文、日文… 等多國語言
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：59MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.total-network-inventory.com/
  • 軟體下載：Download 下載
Total Network Inventory
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發文時間：4/9/2025 19:52，最後更新：4/9/2025 19:54

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Author: 不來恩

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