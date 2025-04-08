Shutter 自動偵測狀態，讓電腦關機、重開機…執行指定任務

Shutter 是一個比較有彈性的電腦自動控制工具，可針對目前電腦的實際使用情形來控制電腦的運作方式。可觸發的因素與可執行的動作包含：

  • 觸發因素：倒數計時、指定時間、Winamp停止、CPU使用率、網路使用率、硬碟使用率、用戶不活躍、電池電量低、視窗、執行緒、Ping停止、檔案大小限制。
  • 執行動作：關機、重開機、登出、鎖定工作站、睡眠、休眠、關閉顯示器、螢幕保護程式、音量控制、掛斷 Modem、警報、訊息、播放聲音、執行程式、打開檔案、關閉視窗、終止執行緒。

雖然是有點久的軟體，有些支援的功能很有歷史感，不過整體還是很好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Shutter
  • 軟體版本：4.8
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.47MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：den4b
  • 軟體下載：Download 下載

另提供繁體中文化的語言檔，另外下載後放到「Languages」資料夾中，設定好再重開程式即可生效。

發文時間：4/8/2025 16:29，最後更新：4/8/2025 16:32

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Author: 不來恩

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