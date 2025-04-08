Shutter 自動偵測狀態，讓電腦關機、重開機…執行指定任務

Shutter 是一個比較有彈性的電腦自動控制工具，可針對目前電腦的實際使用情形來控制電腦的運作方式。可觸發的因素與可執行的動作包含：

觸發因素： 倒數計時、指定時間、Winamp停止、CPU使用率、網路使用率、硬碟使用率、用戶不活躍、電池電量低、視窗、執行緒、Ping停止、檔案大小限制。

倒數計時、指定時間、Winamp停止、CPU使用率、網路使用率、硬碟使用率、用戶不活躍、電池電量低、視窗、執行緒、Ping停止、檔案大小限制。 執行動作：關機、重開機、登出、鎖定工作站、睡眠、休眠、關閉顯示器、螢幕保護程式、音量控制、掛斷 Modem、警報、訊息、播放聲音、執行程式、打開檔案、關閉視窗、終止執行緒。

雖然是有點久的軟體，有些支援的功能很有歷史感，不過整體還是很好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Shutter

Shutter 軟體版本： 4.8

4.8 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.47MB

3.47MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： den4b

den4b 軟體下載： Download 下載

另提供繁體中文化的語言檔，另外下載後放到「Languages」資料夾中，設定好再重開程式即可生效。