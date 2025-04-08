GetPixelColor 螢幕色彩擷取器
當我們在修改網頁或畫些簡單的圖時，可能偶爾會需要知道螢幕上某個點或區塊的顏色是什麼，這時候就需要螢幕取色器這種東西。
儘管絕大部分繪圖軟體都有內建類似的功能，不過操作或開啟方式不一定會很簡便順手，如果你在工作上常有這類需求，可以試試看 GetPixelColor 這個小程式。
執行後直接點按你要顯示顏色資訊的位置，便會自動跳出所有格式的色碼與相關資訊，另外還有個完整的調色盤讓我們選擇、修改色彩，相當直覺方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：GetPixelColor
- 軟體版本：3.41
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：232 KB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：SoftwareOK
- 軟體下載：Download 下載
執行 GetPixelColor 程式後，按一下「什麼色彩值？」按鈕，即可開始取色。
接著會跳出一個放大鏡框框，點選你要取色的點即可。不用的時候，按「ESC」鍵跳出即可。
取色後，視窗下方會顯示各種格式的顏色代碼。