GetPixelColor 螢幕色彩擷取器

當我們在修改網頁或畫些簡單的圖時，可能偶爾會需要知道螢幕上某個點或區塊的顏色是什麼，這時候就需要螢幕取色器這種東西。

儘管絕大部分繪圖軟體都有內建類似的功能，不過操作或開啟方式不一定會很簡便順手，如果你在工作上常有這類需求，可以試試看 GetPixelColor 這個小程式。

執行後直接點按你要顯示顏色資訊的位置，便會自動跳出所有格式的色碼與相關資訊，另外還有個完整的調色盤讓我們選擇、修改色彩，相當直覺方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GetPixelColor
  • 軟體版本：3.41
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：232 KB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：SoftwareOK
  • 軟體下載：Download 下載

執行 GetPixelColor 程式後，按一下「什麼色彩值？」按鈕，即可開始取色。

接著會跳出一個放大鏡框框，點選你要取色的點即可。不用的時候，按「ESC」鍵跳出即可。

取色後，視窗下方會顯示各種格式的顏色代碼。

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發文時間：4/8/2025 08:21，最後更新：4/8/2025 08:57

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Author: 不來恩

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