Poedit v3.6 軟體中文化 .po 檔編輯器

Poedit 是一個相當受歡迎的免費 .po 檔編輯器，是一種軟體在地化（中文化）工具。可針對使用 GNU gettext 生成的 .po 檔來做多國語言翻譯、中文化的修改與維護。如果你打開某些軟體或程式的資料夾有看到 .po 與 .mo 等格式的檔案，這些都可透過 Poedit 來做翻譯與在地化修改。

Poedit 直觀且簡單易用的操作介面是許多在地化工作者推薦愛用的最大原因，支援 PO, XLIFF, JSON 與 Flutter… 等格式，除此之外，Pro 版還針對 WordPress 佈景或外掛的翻譯工作提供了相當多增強功能，譬如說線上譯文建議、多種 AI 輔助及各種實用的設計等。

另外也支援了 Crowdin、Localazy 等平台的線上協同運作功能，讓多人同時維護成了相對便捷的任務。

Poedit 提供 Windows、Mac 和 Linux 等系統的版本，個人使用的話免費版提供的功能應該都差不多夠用了，其他進階功能就得付費 Pro 版才能支援。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Poedit
  • 軟體版本：3.6
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，另有付費 Pro 版
  • 檔案大小：16.7 MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：https://poedit.net
  • 軟體下載：Download 下載

什麼是 .po 檔、 .mo 檔、.pot 檔？

檔案類型全稱用途與使用者特點
.potPortable Object Template作為翻譯模板，供開發者和翻譯者使用無翻譯內容，人類可讀
.poPortable Object儲存翻譯內容，供翻譯者編輯包含原文和翻譯，人類可讀
.moMachine Object程式運行使用，供程式載入編譯生成，機器可讀
Poedit 軟體中文化工具，繁體中文版下載
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發文時間：4/5/2025 10:04，最後更新：4/5/2025 10:09

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Author: 不來恩

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