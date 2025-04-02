System Mechanic 系統清理、修復、電腦加速工具

System Mechanic 是專門針對 Windows 電腦而設計的效能改善、系統保護工具，提供 Performance 性能強化、Privacy 隱私保護、AntiVirus 病毒防護與 Password Manager 密碼管理…等四大功能，來讓你的電腦運作得更順、更安全。

透過 System Mechanic 內建的自動化修復與系統強化功能，讓我們可以不用花太多心思去調整、修改系統設定，直接幫我們修復一些常見系統問題、檢測登錄檔、縮短開機時間並移除可疑的垃圾程式與惡意軟體，讓電腦恢復原本的運作速度與與穩定度。

整個操作介面很簡單也支援中文，可惜免費版的功能少很多，如果覺得不錯可能還是要升級後才比較能體驗到完整的優勢。