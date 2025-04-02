System Mechanic 系統清理、修復、電腦加速工具

System Mechanic 是專門針對 Windows 電腦而設計的效能改善、系統保護工具，提供 Performance 性能強化、Privacy 隱私保護、AntiVirus 病毒防護與 Password Manager 密碼管理…等四大功能，來讓你的電腦運作得更順、更安全。

透過 System Mechanic 內建的自動化修復與系統強化功能，讓我們可以不用花太多心思去調整、修改系統設定，直接幫我們修復一些常見系統問題、檢測登錄檔、縮短開機時間並移除可疑的垃圾程式與惡意軟體，讓電腦恢復原本的運作速度與與穩定度。

整個操作介面很簡單也支援中文，可惜免費版的功能少很多，如果覺得不錯可能還是要升級後才比較能體驗到完整的優勢。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：System Mechanic
  • 軟體版本：25.3.0.19
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言版
  • 軟體性質：試用版（另有付費專業版）
  • 檔案大小：4.64MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站： iolo
  • 軟體下載：Download 下載
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發文時間：4/2/2025 10:16，最後更新：4/2/2025 10:22

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Author: 不來恩

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